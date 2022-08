Misión a Marte: China logra cultivar por primera vez plantas en el espacio

Un objetivo que tienen en común los distintos equipos de científicos de las estaciones espaciales es encontrar la forma en la que sea posible cultivar plantas en el espacio, con el fin de prolongar la estancia en el espacio.

Fue entonces que un equipo de astronautas chinos en la estación espacial Tiangong dio a conocer que el experimento con plantas de arroz cultivadas en el espacio "están creciendo muy bien", esto de acuerdo con el diario China Daily, que explica que estos experimentos serán clave para futuras misiones.

Te puede interesar: Así se vive en la Estación Espacial Internacional; la NASA te da acceso a sus cámaras

De acuerdo con el reporte, los astronautas cultivaron las plantas el 29 de julio como parte del experimento que busca reproducir por primera vez el ciclo de vida completo de la planta: desde una semilla hasta una planta madura que produzca nuevas semillas.

El experto de la Academia de Ciencias Sociales de China, Zheng Huiqiong, explicó que los brotes de arroz han alcanzado "una altura de 30 centímetros" y que este experimento sirve para "investigar cómo la microgravedad puede afectar a tiempo de floración de la planta a nivel molecular".

🌱🌿Seeds sprout into seedlings at the @CNSpaceStation!



Chinese astronauts are using thale cress and rice seeds in a full life cycle experiment🌾, from germination to flowering to seed harvest, to study microgravity's impact on plantation and its potentials for quality breeding. pic.twitter.com/9LRQzGvRYO — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) August 30, 2022

Para Zheng, la importancia de descubrir como funciona el ciclo de vida de una planta en el espacio es importante si en algún momento se quiere "explorar y llegar a Marte", ya que los alimentos de los que se proveerá a los astronautas no serán suficiente, por lo que es necesario buscar una "fuente de alimentos sostenible para largas exploraciones espaciales".

El experimento se lleva a cabo en el laboratorio espacial Wentian, que se acopló al módulo central Tianhe de la estación Tiangong el pasado 24 de julio.

¿Qué sigue para el experimento?

Con los primeros resultados, los astronautas seguirán analizando el desarrollo de las plantas y, si logran completar el ciclo de vida completo, traerán de vuelta a la Tierra las semillas producidas en el espacio para llevar a cabo más investigaciones.

👀360° around the @CNSpaceStation!



😎An immersive POV video via a camera on the major robotic arm of #China's space station crawls around the station for a maintenance check, gearing up for more missions like #Wentian module's repositioning & robotic arm combination testing. pic.twitter.com/jKPggh2Kpw — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) August 24, 2022

En 2024, es probable que se convierta en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial, se retira ese año, tal y como está previsto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En los últimos años, el programa espacial chino ha conseguido alunizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país -tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética- en amartizar.