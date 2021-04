China presenta su primer chip cerebro-ordenador inalámbrico

La Universidad de Fudan, en China, presentó el primer chip chino cerebro-ordenador inalámbrico (BCI, por sus siglas en inglés) durante la VIII Feria Internacional de Tecnología de China.

Si bien este tipo de chips no son nuevos, hasta ahora todos habían requerido de una conexión por cable. Esta versión, por el contrario, "permite detectar las señales cerebrales de los animales de experimentación cuando estos se mueven libremente", explicó Ye Dawei, miembro del equipo de investigación y desarrollo, recoge el diario Global Times.

#China's Fudan University revealed its first self-made remote brain-computer interface (#BCI) #chip for animals, displayed at the China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF). The college has a plan to put the chip into commercial use in September. pic.twitter.com/PDmTqh9MX1 — China Economy (@CE_ChinaEconomy) April 19, 2021

El dispositivo pesa menos de 3 gramos, uno de ellos correspondiente a la pila de botón que necesita para funcionar, mientras que "artículos extranjeros similares pesan unos 27 gramos", detalló el investigador.

Según Wang Peng, profesor asociado de la Facultad de Inteligencia Artificial Gaoling de la Universidad Renmin de China, dijo que el dispositivo remoto desarrollado por la Universidad de Fudan superó a los dispositivos extranjeros análogos en algunos aspectos, como el tiempo de funcionamiento, la pureza de las señales recogidas y las funciones de envío y recepción de datos inalámbricos, así como el coste de fabricación, que es de la mitad.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El gobierno chino no es el único interesado en este tipo de tecnología; recientemente, Neuralink, una compañía de Elon Musk, mostró el video de un chimpancé jugando un videojuego mediante un chip cerebro-ordenador.

Con información de RT