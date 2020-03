Científicos buscan cura para Covid-19 en un videojuego

Ante la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo, cuando denominó como pandemia al Covid-19, con el cual hasta este lunes se han registrado más de 169 mil contagios y seis mil 513 defunciones en todo el mundo, un grupo de científicos de la Universidad de Washington han desarrollado un videojuego con el cual se podría obtener la posible cura a este coronavirus.

Este juego está disponible en Foldit y se trata de un puzzle en el que miembros de la comunidad científica, pero también cualquier otra persona ponen a prueba sus habilidades para desarrollar una estructura que contenga al coronavirus y evite que este se adhiera a las células humanas.

Brian Kowpnick, bioquímico e investigador del Instituto de Diseño de Proteínas de la Universidad de Washington detalló que “el coronavirus tiene una proteína 'espiga' que es utilizada para reconocer las células humanas”, por ello, a través del videojuego, los jugadores diseñan “nuevos medicamentos proteicos que pueden unirse al Covid-19” y con ello bloquear el reconocimiento de las células humanas. Con esta acción se podría evitar que el virus infecte las células de una persona expuesta al virus.

“En las últimas semanas se determinó la estructura de la proteína espiga del nuevo coronavirus y cómo se une a receptoras humanas. Si logramos diseñar una proteína que se vincule a la proteína espiga del coronavirus, podrá servir para bloquear la interacción con las células humanas y poner freno a la infección”, detalló el experto.

En el desarrollo del juego, cada participante cambia la forma de un modelo de proteína para optimizar el puntaje personal. Los desarrolladores indicaron que este puntajes es un cálculo de la “energía potencial del pliegue”, por lo que los investigadores analizan las soluciones de alta puntuación y las consideran para su uso en el mundo real.

De acuerdo con lo informado, Foldit cuenta con más de 200 mil jugadores registrados, pero son por ahora más de dos mil 500 jugadores los que descifran los acertijos para encontrar la cura del Covid-19.

Foldit surgió como un proyecto de investigación experimental y fue realizado por el Centro de Ciencias del Juego de la universidad de Washington, en coordinación con el Departamento de Bioquímica.

El denominado “rompecabezas de coronavirus" es el juego 1,808 y los participantes pueden participar de manera individual o en equipo.