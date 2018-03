Científicos y personalidades lamentan muerte de Stephen Hawking

Tras la muerte de Stephen Hawking, una de las figuras más influyente en el campo de la ciencia contemporánea, personalidades del espectáculo, empresarios y mandatarios lamentaron la muerte del genio en astrofísica.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 de marzo de 2018

The world has lost a beautiful mind and a brilliant scientist. RIP Stephen Hawking — Sundar Pichai (@sundarpichai) 14 de marzo de 2018

#RIPStephenHawking pic.twitter.com/oRzAY6Om4g — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) 14 de marzo de 2018

Triste noticia la muerte de Stephen Hawking, para la ciencia y para la humanidad.



El físico británico se refirió al #cambioclimático y explicó la urgencia del trabajo conjunto para enfrentarlo. La mejor manera de honrar su memoria es seguir su llamado a la acción. pic.twitter.com/9eeC4hCmRe — Rafael Pacchiano A. (@RafaelPacchiano) March 14, 2018

⚡️ "La vida sería trágica si no fuera graciosa"



Estas son algunas palabras inmortales del gran Stephen Hawking 🙌https://t.co/rK6zDGSC9d — Twitter Moments en Español (@MomentsES) March 14, 2018

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018