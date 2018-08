¿Cómo podrá la nave de la NASA acercarse tanto al Sol?

La NASA ultima el lanzamiento este 10 de agosto la misión Parker Solar Probe, con el objetivo de acercarse más que ninguna otra al Sol para desvelar los secretos de su ardiente atmósfera.



Parker Solar Probe, que despegará en un cohete Delta IV desde el centro espacial Kennedy en Florida, usará la gravedad de Venus durante siete sobrevuelos durante casi siete años para acercar gradualmente su órbita al Sol.

La nave espacial volará a través de la atmósfera del Sol a una distancia de 6,1 millones de kilómetros hasta la superficie de nuestra estrella, dentro de la órbita de Mercurio y más de siete veces más cerca de lo que cualquier nave espacial ha llegado antes.









En la aproximación más cercana al Sol, la parte frontal del escudo solar de Parker Solar Probe soportará temperaturas cercanas a los 1.377 grados Celsius. Sin embargo, la carga útil de la nave espacial estará cerca de la temperatura ambiente.

Hoy en día, esto es finalmente posible con avances de ingeniería térmica de vanguardia que pueden proteger la misión en su viaje peligroso. Parker Solar Probe llevará cuatro grupos de instrumentos diseñados para estudiar campos magnéticos, plasma y partículas energéticas e imaginar el viento solar, informa la NASA.

You might think you know the Sun: It looks quite unchanging. But Earth’s star has secrets that scientists have been trying to figure out for decades! See how @NASASun’s Parker #SolarProbe aims to spill all the Sun’s secrets once it launches this Saturday: https://t.co/YW08u7bGSI pic.twitter.com/UL6s1ezsGP — NASA (@NASA) 7 de agosto de 2018

Volando en la parte más externa de la atmósfera del Sol, conocida como la corona, por primera vez, Parker Solar Probe empleará una combinación de mediciones in situ e imágenes para revolucionar nuestra comprensión de la corona y ampliar nuestro conocimiento sobre el origen y la evolución de el viento solar.



También hará contribuciones críticas a nuestra capacidad para pronosticar los cambios en el entorno espacial de la Tierra que afectan la vida y la tecnología en la Tierra.