El río Nilo: la clave para conocer cómo se transportaron las piedras para construir la pirámide de Giza

Las pirámides de Egipto están rodeadas de misterios. Muchos se preguntan si los antiguos egipcios fueron auxiliados por extraterrestres o si tenían contacto con deidades o seres de otro mundo, eso a ciencia cierta no se puede saber, sin embargo, gracias a los arqueólogos y demás expertos, es posible desentrañar algunos secretos.

Uno de los más recientes descubrimientos fue el saber cómo se transportaban las grandes piedras para construir la pirámide de Giza, la cual mide aproximadamente 140 metros de altura y una base de 230 metros.

El río Nilo pudo ayudar a los consructores

La Pirámide de Giza se terminó de construir en el año 2560 a.C, por orden del faraón Keops, en honor a su predecesor Khufu. Tiene un peso aproximado de dos toneladas y se ubica en pleno desierto.

Una de las interrogantes a las que se enfrentaron los estudiosos fue el descubrir cómo había sido posible transportar piedras de gran tamaño sin tecnología avanzada.

Para aclarar este misterio, un grupo de científicos, dirigidos por Hader Sheisha, geógrafo ambiental del Centro Europeo para la Investigación y Enseñanza de la Geociencia Ambiental, analizó muestras del suelo desértico para comprobar una teoría que puede ser la respuesta: en algún momento una de las afluentes del río Nilo, llamado Khufu, pasó por donde se iba a construir la pirámide lo cual pudo haber ayudado enormemente en el transporte de grandes piedras.

La vertiente del río Nilo se secó cerca del 600 a.C, sin embargo, se cree que fue pieza fundamental para la construcción de las pirámides.

“Era imposible construir las pirámides aquí sin este brazo del Nilo”, dijo Hader Sheisha, cuyo estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Esta teoría comenzó a tomar fuerza cuando se descubrieron en el Mar Rojo antiguos papiros en el 2013, donde se hablaba del reinado de Khufu y la hazaña de un funcionario suyo llamado Merer para transportar piedra caliza por el río Nilo hasta Giza.

“Cuando leí sobre eso me interesó mucho porque esto confirma que el transporte de los materiales de construcción de la pirámide se movió sobre el agua”, dijo en entrevista para The New York Times.

Para comprobar que en algún momento existieron estas afluentes, el grupo de científicos excavó cerca de 10 metros para recuperar una muestra de sedimento y analizarla en los laboratorios.

La muestra viajó a Francia donde el equipo de Sheisha descubrieron 61 especies de plantas, donde se incluía restos de helechos, palmeras y juncos, además de polen.

Gracias al estudio de estos restos, principalmente del polen y completando la investigación con datos del papiro encontrado en el Mar Rojo, los cientìficos descubrieron que hace 8 mil años el desierto del Sahara fue un especie de pantano, a este época geológica del Sahara se le denomina Período Húmedo Africano, por lo que el Nilo está prácticamente a un lado Giza. Con el paso de los años el terreno se fue secando, la vertiente del Nilo, Khufu, bajó a un 40 por ciento de los que fue, sin embargo fue la perfecta vía de transporte, no era muy hondo y se podía navegar a través de él con facilidad, además no representaba riesgo de inundación.

El declive del río llegó en el 1350 a.C con el ascenso del rey Tutankamón. Y aunque después ya solamente fue un cementerio, los expertos creen que dicha vertiente del Nilo ayudó a los ingenieros y constructores a transportar los grandes pedruscos.