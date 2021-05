¿Cómo ver el próximo eclipse de la superluna de sangre?

La luna llena de este miércoles será la mayor superluna del año y contará con el primer eclipse lunar total en más de dos años.

Durante el eclipse, la luna llena atravesará la sombra de la Tierra. Su aspecto es rojo, conocido como "luna de sangre", ya que la luz se dispersa a través de la atmósfera terrestre, de forma similar a lo que ocurre durante una puesta de sol.

Además, la luna estará en el perigeo, o punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hará parecer un 7% más grande de lo normal y un 15% más brillante o una "superluna", según los astrónomos. La luna llena de mayo se conoce como la "Luna de las Flores", ya que se produce cuando las flores de la primavera boreal están brotando.

El resultado, en conjunto, es una "Súper Luna de Sangre de Flores".

El eclipse se producirá en las primeras horas de la mañana del miércoles en el oeste de América del Norte y los habitantes de Alaska y Hawái tendrán las mejores vistas. También podrá verse en el sur de Chile y Argentina. Los observadores del cielo en toda Australia y Nueva Zelanda y partes del sudeste asiático podrán ver el eclipse el miércoles por la noche.

Mapa de la trayectoria del eclipse: https://bit.ly/3oOwyya

Para los aficionados a la astronomía en las partes del mundo en las que el evento no es visible o estará oculto por las nubes, algunos observatorios transmitirán el eclipse por internet.

El Observatorio Griffith https://griffithobservatory.org/event/lunar-eclipse-online-broadcast-may-26-2021 de Los Ángeles transmitirá en directo el eclipse a partir de las 0845 GMT (0145 hora local).

The total lunar eclipse is in one week!



El Observatorio Lowell https://lowell.edu/event/streaming-lunar-eclipse-live de Flagstaff, Arizona, empezará a transmitir a las 0930 GMT (0230 hora local).

La Sociedad Astronómica del Sur de Australia http://assa.org.au/tle también retransmitirá en directo en Facebook y YouTube a partir de las 0930 GMT (1900 hora local).

La hora de máxima audiencia del eclipse será entre las 0411 y las 0426 hora local en la costa oeste de Estados Unidos o entre las 2111 y las 2126 AEST en Australia (1111 a 1126 GMT), según los observatorios.

El próximo eclipse lunar total será el 15 y 16 de mayo de 2022.