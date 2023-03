Conjunción de Venus, Júpiter y la Luna será más visible en marzo: cuándo verlo en México 

La conjunción entre Venus, Júpiter y la Luna es una especie de alineación que despidió a los eventos astronómicos de febrero, sin embargo, abrirá marzo con una de las mejores vistas nocturnas.

Para despedirse, esta conjunción nos dará la oportunidad de disfrutar del brillo de dos planetas que están separados por 900 millones de kilómetros y nuestro satélite natural durante dos noches más.

¿Cuándo ver la conjunción?

Este 1 y 2 de marzo será posible observar al segundo y al quinto planeta compartiendo el mismo espacio visible desde la Tierra debido a los movimientos que tienen en sus respectivas órbitas.

El también llamado Beso Celestial, en caso de tener un cielo despejado, podría confundirse con estrellas, pero un consejo para identificar a los planetas es que las primeras brillan con un ligero parpadeo, mientras que los segundos no.

Además, la Luna emitirá una luz más fuerte durante ambas noches y si cerca de ella observamos otras dos luces estáticas, podrás estar seguro de que se trata de Venus y Júpiter.

¿Cómo verla en México?

Afortunadamente, esta conjunción que no sucede cada año será visible en México y lo mejor de todo es que no necesitarás de un telescopio para admirarlo, aunque si tienes uno, no dudes en usarlo para lograr ver los detalles.

Este miércoles, alrededor de las 18:18 horas comienza a anochecer, por lo que después de ello podrás estar atento al cielo, pues comenzarán a destacarce las luces.

Venus brillará más que Júpiter, por lo que así podrás distinguirlos.