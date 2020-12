Mañana será el último eclipse solar de 2020

Mañana lunes 14 de diciembre se producirá el último eclipse de sol del 2020. El eclipse se podrá observar en América del Sur: Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Brasil.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El fenómeno tendrá una duración de seis horas, “durante 24 minutos, la luna nueva pasará por la cara del sol y lo cubrirá completamente durante poco más de dos minutos”, expresó la astrónoma Tania de Sales Marques, del Real Observatorio de Greenwich en Londres, Reino Unido.

🌎🌒☀️



A total solar eclipse will pass over Chile and Argentina on Dec. 14 — meaning that the Moon will line up just right between the Sun and Earth, casting its shadow on Earth's surface. Learn how you can catch it, no matter where in the world you are: https://t.co/WlAEVmA4tB pic.twitter.com/p4t4ZggcwO — NASA (@NASA) December 13, 2020

Los efectos que causará el eclipse

Uno de los efectos es que disminuye, ya que según la NASA la diferencia de temperatura durante el eclipse puede llegar a ser la misma entre el mediodía y el momento en el que se pone, aunque hay factores que determinan esto, como la época del año y el lugar en el que estés.

Foto: AFP

Los animales también se ven afectadas por los eclipses, por ejemplo las aves nocturnas salen de sus nidos, mientras que las diurnas comienzan a buscar un refugio. Los grillos y las lechuzas comienzan a cantar, incluso algunas arañas que deshacen sus telarañas por las noches, comienzan a hacerlo como si fuera de noche.

El viento del eclipse, es otro de los efectos, este fenómeno dura sólo unos minutos, exactamente lo que dura el eclipse. Con la bajada de temperatura del eclipse el aire deja de calentarse, lo que genera un cambio en la dirección de los vientos.