¡De regreso al espacio! NASA y SpaceX, listas para lanzar misión tripulada a la EEI

La agencia espacial estadounidense NASA y SpaceX confirmaron este jueves que están listas para el lanzamiento desde Florida de la segunda misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI), el próximo 22 de abril, pero deben antes superar un "pequeño" problema en el cohete Falcón.

SpaceX Crew 2 mantiene así su planes de lanzamiento con cuatro astronautas a bordo para el próximo jueves a las 6.11 am EDT (10.11 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de Florida señalaron este jueves en una rueda de prensa conjunta.

La empresa aeroespacial de Elon Musk sin embargo detalló que el problema tiene que ver con los tanques del Falcon 9, que están cargando mayor oxígeno líquido del configurado y que trabajarán en eso la noche de hoy jueves y la mañana de viernes.

🚀 NASA's @SpaceX Crew-2 mission is GO for launch to the @Space_Station!



Four astronauts are set for liftoff aboard their Crew Dragon Endeavour spacecraft on Thurs., April 22 at 6:11am ET from @NASAKennedy.

SpaceX precisó que aunque se trata de "una pequeña diferencia" están investigando el desajuste y consultando con la NASA.

Falcon 9 es un cohete reutilizable de dos etapas diseñado y fabricado por SpaceX para el transporte de personas y carga a la órbita terrestre y más allá.

Es el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo, lo que permite que SpaceX vuelva a utilizar las partes más caras del cohete, lo que a su vez reduce el costo del acceso al espacio.

UPDATE 🚀 The media teleconference following the Flight Readiness Review for @NASA's @SpaceX Crew-2 mission is now targeted for 6:30 p.m. ET.



Tune in: https://t.co/YeWrpyMqgd pic.twitter.com/pXLK3MjOpz — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 15, 2021

La misión es la segunda comercial, la cual relevará a la Crew-1 de SpaceX, que partió de la base de Cabo Cañaveral en noviembre del año pasado, y además la primera en la que participan dos astronautas de agencias espaciales socias de la NASA.

La Crew-2 está compuesta por los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como Akihiko Hoshide, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

El regreso y el aterrizaje de la misión Crew-1 están programados para el 28 de abril, lo cual se retrasaría en caso de que se posponga el lanzamiento del Crew-2.

La misión Crew-2, la segunda que volará con la cápsula espacial Dragon hacia la EEI, hace parte del programa de tripulación comercial de la NASA, en conjunto con compañías aeroespaciales Boeing y SpaceX.

Los cuatro astronautas de esta segunda misión cohabitarán durante unos días con los actuales huéspedes de la misión Crew-1, que tiene planeado retornar a la Tierra tras seis meses en el espacio.

Se trata de la primera vez en más de 20 años que un equipo de la NASA, la ESA y JAXA volarán juntos.

Luego de despegar de la histórica plataforma 39A de Cabo Cañaveral, la Dragon adquirirá una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora a bordo del cohete Falcon 9, que para este lanzamiento utilizará el mismo propulsor usado en la misión Crew-1.