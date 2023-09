Descubren meteorito más antiguo que la Tierra: venía de galaxia que ya se destruyó

El planeta Tierra esconde un mar de misterios en sus entrañas. Es tan antiguo que periódicamente los científicos están descubriendo cosas nuevas como meteoritos, restos fósiles y animales antiguos.

Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Bretaña Occidental en Francia, hizo un gran descubrimiento, un meteorito que podría ser más antiguo que la Tierra y que parece provenir del espacio exterior, para ser precisos, de un protoplaneta.

EC 002, un metorito que se resiste a revelar sus secretos

El nombre del meteorito encontrado es EC 002 y los expertos consideran que viene de un protoplaneta, una planeta “bebé”, por así decirlo. En el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences se dio a conocer de este fragmento de roca encontrado en el desierto del Sahara en la región de Adrar, Argelia.

Erg Chech 02 o EC 002 fue hallado junto a varios meteoritos que juntos pesaban 32 kilogramos. En su exterior presentaba un aspecto “grueso, tostado y beige cristales esporádicos más grandes de color verde, amarillo verdoso y menos comúnmente de color amarillo marrón".





Erg Chech 002. Foto: The Meteoritical Society





Esta roca fue clasificada como un acondrita, es decir, es un roca extraída de la superficie de un planeta y su composición puede ayudar a entender los procesos formativos de su naturaleza. Este tipo de rocas son muy raras y las que se han encontrado suelen originarse en la corteza basáltica de un cuerpo terrestre, sin embargo, EC 002 no es báltica.

El fragmento es una roca volcánica llamada andesita, y analizándola, los científicos concluyeron que tiene cerca de 4 mil 566 millones de años, lo cual resulta impresionante ya que la Tierra tiene 4 mil 540 millones de años, por lo que es más vieja que nuestro planeta.

“Ningún asteroide comparte las características espectrales de EC 002, lo que indica que casi todos estos cuerpos han desaparecido, ya sea porque pasaron a formar los componentes básicos de cuerpos o planetas más grandes o porque simplemente fueron destruidos", señala el estudio.

Erg Chech 002. Foto: The Meteoritical Society

Luego de estos apabullantes datos los expertos se preguntaron, ¿de dónde viene la roca?.

Hay que tener en cuenta que no es el primer meteorito de andesita encontrado, otro del mismo tipo fue hallado en la Antártida. Con los estudios previos los expertos piensan que el derretimiento de cuerpos planetarios compuestos por condritas (rocas pedregosas preplanetarias formadas hace miles de millones de años) son los responsables de estas rocas.

Esta teoría suele ser la más aceptada ya que se han encontrado condritas con mayor frecuencia, sin embargo, EC 002 plantea otros dilemas.

Sus propiedades relativas a la luz no son similares a ninguna otra de entre los 10 mil objetos registrados en la base de datos del del consorcio internacional Sloan Digital Sky Survey. Así también, es raro encontrar meteoros de andesita, por lo que queda la teoría de que proviene de un protoplaneta destruido o que quedaron incluidas en la formación de otros planetas, como la Tierra.