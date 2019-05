Descubren tres nuevos exoplanetas gaseosos

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó del descubrimiento de tres nuevos exoplanetas, con los cuales suman tres mil 952 planetas extrasolares confirmados.

El satélite espacial TESS fue el encargado del hallazgo de dos de los nuevos mundos, los cuales se agregan a un creciente catálogo de planetas gigantes y gaseosos que orbitan alrededor de otras estrellas.

TOI 216 b y TOI 216 c, es el nombre de los exoplanetas que orbitan una estrella a unos 580 años luz de la Tierra. El primero es un poco más de la mitad de grande que Júpiter, en tanto que, el segundo es casi tan grande como el quinto planeta del Sistema Solar.

📣Discovery Alert! Three new #exoplanets join the known planets orbiting⭕️ other stars✨ in our galaxy🌌



Two gas giants were discovered by @NASA_TESS🛰 and the third was found using a ground-based telescope🔭.



Welcome, friends!

https://t.co/sYpaXpwB0M pic.twitter.com/IkvxejKMdI — NASA Planetquest (@PlanetQuest) 15 de mayo de 2019

Ambos, se encuentran en “resonancia orbital"”, a TOI 216 b le lleva 17 días dar una vuelta alrededor de su anfitriona, mientras que TOI 216 c realiza el recorrido en 34 días para orbitar la estrella.

La agencia espacial estadounidense, también informó del descubrimiento de un tercer gigante gaseoso, HD 221420, un planeta con cerca 10 veces la masa de Júpiter, hallado mediante el uso de un telescopio terrestre.

Estos planetas se suman a los exoplanetas descubiertos, anunciados el pasado 7 de mayo, Qatar-8b, Qatar-9b y Qatar-10b.