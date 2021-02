Estereotipo, el reto de las mujeres en la ciencia

El talento no depende del género, hay que romper el paradigma de que las mujeres no son para ciertas carreras. Hombres y mujeres pueden desarrollarse en ciencias e ingenierías. La persistencia es la clave para el éxito, coinciden mujeres que lideran la industria farmacéutica en México

Para la jefa de Excelencia de Negocio de Takeda México, Coral García del Valle Moreno, “aún falta impulsar más la equidad y la visión que no hay carreras para hombres o para mujeres. Hay carreras que requieren ciertas cualidades y quienes las desarrollen destacarán y aportarán más en cualquier industria. Hay que retar los estereotipos que como sociedad hemos construido”, expresa la ingeniera industrial.

“Hay que romper el paradigma de que las mujeres no son para ciertas carreras. Hombres y mujeres pueden desarrollarse en ciencias e ingenierías”.

A propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) abrió el espacio “Mujeres con ciencia” en su sitio web dedicado a mujeres vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) que trabajan en la industria biofarmaceútica.

Foto: Reuters

En México, 38 por ciento de las mujeres estudian carreras STEM, pero en edades tempranas apenas 9 por ciento de las jóvenes (contra 28 por ciento de jóvenes varones) manifiesta interés en estudiar ciencias o ingeniería, de acuerdo con una investigación del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) y Movimiento STEAM publicada en octubre pasado.

En Latinoamérica, en México, Chile y Perú las mujeres aún representan menos de 34 por ciento del total de investigadores, según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Mujeres refiere que si se eliminara la desigualdad de género en los procesos de promoción de investigadores a las categorías superiores, el sistema académico nacional se vería beneficiado con un aumento de entre 17 por ciento y 20 por ciento de la productividad científica, medida en número de artículos publicados en revistas especializadas.

Foto: AFP

A nivel mundial, menos de 30 por ciento de profesionales en ciencia son mujeres, y la probabilidad de que las mujeres finalicen una licenciatura es de 18 por ciento; una maestría, de 8 por ciento, y un doctorado, de 2 por ciento. En contraste, la probabilidad para los hombres es de 37 por ciento, 18 por ciento y 6 por ciento, según Movimiento STEAM.

Profesionistas como Coral García del Valle comparten las razones por las que decidieron estudiar carreras vinculadas STEM, así como sus puntos de vista sobre los avances y pendientes para romper los estereotipos y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres.

“Aprender ciencias es retarte a ti misma. Entusiasmarte, querer mejorar todo el tiempo. El talento no depende del género. Puedes hacerlo y ser muy exitosa”, dice la gerente de producción de Sanofi México, Roxana Ordaz.

La directora de farmacovigilancia de Sanofi México, María Teresa García, recomienda hacer divulgación de las ciencias de manera amigable y desde temprana edad para despertar el interés de las niñas.

“Manténganse firmes y entusiastas en los temas de ciencia que les apasionan. Pueden presentarse altas y bajas en el camino, pero la persistencia es la clave para el éxito”, sostiene.

¿Por qué importa difundir y echar luz sobre esos logros? “Porque no puedes ser lo que no puedes ver. ¿Cómo pueden las niñas, adolescentes y adultas sentirse inspiradas por una profesión si no ven a otras mujeres desempeñándola? Por eso hemos creado este espacio, señaló Cynthia Ramírez, de la AMIIF.