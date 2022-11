Luna de sangre: el espectáculo astronómico de los eclipses totales

En nuestro país, Norteamérica, Centroamérica y parte de América del Sur, veremos esta semana el último eclipse de 2022, será de Luna.

El martes 8 de noviembre a la 2:02 de la madrugada (hora del centro de México, -6 UT), iniciará el eclipse penumbral. A las 3:09 am dará inicio el eclipse parcial y el eclipse total iniciará a las 4:16 am. Siendo la totalidad a las 4:59 am momento cuando la Luna se tornará roja, estando a 390 mil 653 km de la Tierra.

A las 5:41 am veremos terminar el eclipse total, pero el fin del eclipse parcial (6:49 am) y el fin del eclipse penumbral (7:56 am), ya no los veremos, porque para entonces, la Luna se habrá "sumergido" en el horizonte.

El eclipse de Luna del 8 de noviembre de 2022 (hora centro de México) | Gráfico: NASA's Scientific Visualization Studio

EL ECLIPSE

El 25 de octubre pasado sucedió sobre Europa, África nororiental y centro de Asia un eclipse parcial de Sol, como los eclipses vienen en pares, 14 días después viene uno de Luna, el del 8 de noviembre.

Si el primer eclipse es de Sol, el segundo, 14 días después, será de Luna, y al revés, si el primero es de Luna, 14 días después será de Sol, ya sea parcial o total.





Las sombras de la Tierra, la umbra y la penunbra | Gráfico: NASA

Esto se debe al tiempo que tarda la Luna en darle una vuelta a la Tierra, 28 días. Durante esos 28 días, habrá un día cuando la Luna esté situada entre la Tierra y el Sol, siendo la fase de Luna Nueva. 14 días después dará media vuelta a la Tierra y estará detrás de nuestro planeta respecto al Sol, la Luna Llena.

Sin embargo, no tenemos un eclipse de Luna y uno de Sol cada 28 días, esto se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada 5º, lo que significa que aunque se coloque entre la Tierra y el Sol, no siempre ocultará al Sol, y 14 días después, al estar detrás de la Tierra, no siempre entrará en la sombra de la Tierra para ocasionar un eclipse de Luna. Será hasta que la inclinación de su órbita coincida con la posición del Sol o la sombra de la Tierra, para que tengamos un eclipse de Sol o de Luna.

Para entender qué es eso de eclipse penumbral, parcial o total, hagamos un experimento. Necesitará un platito redondo para tazas, estos platitos tienen un área circular hundida al centro para colocar la taza, también necesitará una galleta redonda o un vaso o una taza, que no supere en tamaño el área pequeña del plato.

El platito será la sombra de la Tierra, llamada Penumbra, y la parte hundida al centro será la Umbra, una sombra más obscura. La galleta (o vaso o taza) será la Luna. Ahora, pase la galleta en línea recta sobre el plato, a veces la galleta cruzará sólo el área grande, la penumbra, eclipse Penumbral, en otras ocasiones parte de la galleta entrará en el área pequeña, la umbra, eclipse parcial, y en otras ocasiones entrará en toda la Umbra, el área pequeña, Eclipse Total.

También puede pasar la galleta al borde del plato o cerca del plato, no hay eclipse pero en esa ocasión la Luna estará en fase de Luna Llena. Es por esto que los eclipses de Luna sólo suceden en Luna Llena y los de Sol en Luna Nueva.

La Dispersión de Rayleigh | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

LA LUNA ROJA

En un eclipse total de Luna, ésta se torna roja, ¿cómo es posible si la Luna entra en la sombra de la Tierra?

A este fenómeno le llamamos Dispersión de Rayleigh y es también la razón por la que el cielo de día es azul.

La luz del Sol está compuesta por los siete colores del arcoiris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada color difiere del otro en su longitud de onda, ordenados de mayor longitud de onda, el rojo, a menor longitud de onda, el violeta.

Cómo ocurren los eclipses de Luna | Gráfico: NASA / JPL-Caltech

Cuando la luz del Sol llega a la Tierra, penetran todos los colores en la atmósfera, pero parte del azul ilumina lo que esté en el aire, pintando al cielo de día de azul. Al mismo tiempo, en los bordes de la Tierra, en la frontera entre el día y la noche, solo la luz de mayor longitud de onda, la roja, logra cruzar la atmósfera y avanza hacia la sombra de la Tierra, lo que sucede las 24 horas del día. Es hasta un eclipse total de Luna, cuando ésta entra en la sombra de la Tierra y es iluminada por esa luz roja.

En los últimos años se popularizó el termino "Luna de Sangre", debido a dos eclipses t0otales de Luna ocurridos en 2003 y 2004 en días cercanos al Halloween, y por eso recibieron ese nombre.

Ojalá que tengamos un cielo despejado y admiremos el último eclipse del año. Será en 2023 y 2024 cuando tengamos en México sendos eclipses de Sol. german@astropuebla.org