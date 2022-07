El Afelio: la mayor distancia al Sol en el año

Circula en Whatsapp, Tiktok y otras redes sociales, una paparrucha, bulo o filfa sobre el Afelio, la posición de la Tierra alrededor del Sol en el verano, y como no podía ser de otra forma, con una conclusión equivocada.

¿Ya vio que bonitas palabras tenemos en español que significan "noticia falsa"? No necesitamos del anglicismo.

He aquí parte del bulo: "Mucho más frío de aquí a agosto... A partir de mañana a las 05:27 horas viviremos el fenómeno aphelion (sic). La Tierra estará muy lejos del Sol... Tendremos un clima más frío que el de siempre, lo que repercutirá en gripe, tos, dificultad para respirar. Debemos aumentar la inmunidad, consumiendo muchas vitaminas y suplementos...

Te puede interesar: El multiverso no es invento de Marvel: estas teorías científicas plantean su existencia

La distancia de la Tierra al Sol es de 5 minutos luz o 90.000.000 km. El Afelio nos aleja a 152.000.000 Km. del sol, un 66% más lejos. El aire será más frío, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura, es mucha la diferencia... Por favor, comparte... esta información..."

No por favor, no la comparta, y si ya lo hizo, entonces comparta este artículo, el cual encontrará en elsoldemexico.com.mx , menú Doble Vía / Ciencia, después aparecerá en los portales de su periódico local, como El Sol de Puebla, El Sol de San Luis, etc.





EL AFELIO

Lo único verdadero en el mensaje es que el Afelio existe, todo lo demás es falso.

El Afelio es el momento cuando la Tierra está más alejada del Sol en el año. Algo normal que ha sucedido en los 4 mil 500 millones de años que lleva existiendo nuestro planeta.

La Tierra le da una vuelta al Sol cada 365 días, un año. El camino que sigue, la órbita, no es una circunferencia, sino una elipse, aunque no muy alargada, se parece a una circunferencia.

La órbita real de la Tierra / Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Siendo la órbita una elipse, cada año la Tierra alcanza la menor distancia al Sol, el Perihelio, y meses después, alcanzará la mayor distancia al Sol, el Afelio.

El Perihelio sucede entre el 2 y el 4 de enero, mientras que el Afelio sucede entre el 3 y el 6 de julio, de cada año.

Ciencia Katya Echazarreta y 4 jóvenes mexicanas que están haciendo historia en la ciencia

En 2022, el Perihelio sucedió el 4 de enero, a las 00:52 de la madrugada (06:52 UT), cuando la Tierra estuvo a 147 millones 105 mil 52 km del Sol. Mientras que el Afelio lo alcanzará el próximo 4 de julio, a las 02:10 de la madrugada (07:10 UT), cuando la Tierra diste del Sol a 152 millones 98 mil 455 km. (Horas para el centro de México).

De ahí que manejamos una distancia promedio Tierra/Sol de 150 millones de km.

Como puede ver, la diferencia entre el Perihelio y el Afelio es de 5 millones de km, que representa alrededor del 3.33% de la distancia Tierra Sol.

Para 2023, el Perihelio sucederá el 4 de enero, a las 10:17 a. m. (16:17 UT), a 147 millones 98 mil 925 km del Sol. Y meses después, el Afelio ocurrirá el 6 de julio a las 03:06* p. m. (21:06 UT), a 152 millones 93 mil 251 km. *La hora no es en horario de verano.

A la luz del Sol le toma 8 minutos y 20 segundos llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz, 300 mil km/s.

La Tierra en Afelio y Perihelio / Gráfico: Germán Martínez Gordillo

El bulo habla de 5 minutos luz o 90 millones de km, un 66% de la distancia entre el Perihelio y el Afelio. Eso significaría que la Tierra sería el segundo planeta después de Mercurio, ya que Venus, está a 108 millones de km del Sol. Y por lo tanto, veríamos a Venus ¡más grande que la Luna!, siempre y cuando no choquemos contra Venus. ¡Un disparate!

Pero ahí no terminan las mentiras.

EL CLIMA

El bulo dice que al estar más lejos del Sol hará más frío, aunque estemos en verano, estación del año cálida respecto al frío del invierno, cuando por cierto, la Tierra está a menor distancia del Sol.

Como vemos, las temperaturas en la Tierra no dependen de la distancia al Sol, entonces ¿De qué dependen?

Gráfico: Germán Martínez Gordillo / Gráfico: Germán Martínez Gordillo

El calor del verano y el frío del invierno dependen de la forma en la que caen los rayos del Sol en cada hemisferio, y esta caída de los rayos depende de la inclinación de la Tierra.

Ciencia Mercurio al amanecer en México: conoce cuándo y a qué hora se acercará más a la Tierra

Imagine un vaso con un popote inclinado, es el eje inclinado de la Tierra, y este vaso gira alrededor de otro vaso, el Sol. Al girar el vaso con el popote alrededor del otro, procure que el popote apunte siempre a un mismo punto en el techo.

Así avanza la Tierra alrededor del Sol, su eje está inclinado 23.5º, y en el norte, apunta a la misma dirección durante todo el año, a la estrella Polar.

Esto significa que cuando el polo norte esté inclinado hacia el Sol, los rayos de éste caerán en el hemisferio norte de forma perpendicular al suelo, es verano, y al mismo tiempo caerán oblicuos o inclinados en el hemisferio sur, el invierno. Seis meses después, cuando la Tierra gire, y el polo norte quede hacia el lado opuesto al Sol, en el norte caerán oblicuos sus rayos, en donde será invierno, y en el sur caerán perpendiculares, en donde será verano.

Las bajas temperaturas en invierno se deben a que los rayos del Sol oblicuos atraviesan más atmósfera, en donde pierden energía, y por lo tanto, calientan menos al llegar al suelo.

La Precesión de los Equinoccios / Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Sin embargo, hay algo que aclarar. A diferencia del popote que apunta al mismo punto, el eje de la Tierra sí gira, similar al trompo de juguete que se inclina y gira próximo a caer. Pero el eje de la Tierra da una vuelta en 25 mil 776 años, por lo que durante nuestra vida y la de cientos de generaciones, sigue apuntando a la estrella Polar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Será dentro de 13 mil años, cuando apunte a otra estrella, a Vega, de la constelación de la Lira. A este movimiento de la Tierra se le llama Precesión de los Equinoccios. ¡Feliz Afelio!

german@astropuebla.org