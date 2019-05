¡El futuro es ahora! NASA construirá estación espacial en la luna

Esta tarde la NASA anunció qué empresas participarán en la construcción y lanzamiento al espacio del primer elemento de la estación Gateway, el cuál planean situar en órbita alrededor de la Luna como una base para misiones tripuladas en referencia a la superficie lunar y a Marte.

Una de las tantas funciones que tendrá el proyecto, es dar soporte al programa Artemisa. La agencia estadounidense pretende enviar astronautas a la Luna antes de que acabe el 2024.

Just in: Administrator @JimBridenstine announced selection of @Maxar Technologies as one of the U.S. companies that will help us achieve #Moon2024. They will develop the power & propulsion element for the Gateway, which will provide access to the entire surface of the Moon. pic.twitter.com/FNxtIKgwvu — NASA (@NASA) May 23, 2019

Gatawey será una especie de campamento base a 400 mil kilómetros de la Tierra, el cual funcionará como almacenamiento de combustible y piezas de repuesta. Prácticamente los astronautas aterrizarán en la estación con naves reutilizables.

En el proyecto participa la Estación Espacial Internacional (EEI): la Agencia Espacial Europea (ESA), Roscosmos, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El componente de la Gatawey será la energía y la propulsión generados a partir de la luz solar, permitiendo impulsar un motor de propulsión eléctrica.

We’re going to the Moon! Tune in to NASA TV at 1pm ET to watch Administrator @JimBridenstine announce the company we’ve selected to develop & build the 1st segment of the lunar orbiting staging point that will help send @NASA_Astronauts to the Moon. More: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/RUKmM90KKZ — NASA (@NASA) May 23, 2019

La NASA pretende lanzar un primer componente a finales del 2022, alojando astronautas en misiones de larga duración; posteriormente el resto será enviado por cohetes Space Launch System para iniciar la exploración principalmente de la Luna.