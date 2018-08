Ellos son los astronautas que viajarán en las primeras naves comerciales

La NASA anunció el viernes a los primeros nueve astronautas que volarán en 2019 al espacio en naves de Boeing y SpaceX, una mezcla de principiantes y de veteranos viajeros espaciales.

Estos vuelos pioneros a la Estación Espacial Internacional permitirán a Estados Unidos retomar la capacidad de enviar personas por primera vez a órbita desde que la Nasa acabó con el programa del transbordador especial.

Durante los últimos siete años los astronautas estadounidenses han viajado a la estación orbital a bordo de la nave rusa Soyuz, por un costo de 80 millones de dólares por asiento.

Which astronauts will fill these @BoeingSpace & @SpaceX spacesuits on the first sets of @Commercial_Crew flights to the @Space_Station? We announced them today! Get a recap on which astronauts will be among the first to launch from U.S. soil since 2011: https://t.co/iLumNnZrDX pic.twitter.com/AhBgBG8nFt — NASA (@NASA) 3 de agosto de 2018

"Esto es importante para nuestro país y queremos que Estados Unidos sepa que estamos de regreso, que astronautas estadounidenses y cohetes estadounidenses están viajando de suelo estadounidense" dijo Jim Bridenstine, administrador de la NASA, durante una ceremonia en Houston, Texas, para anunciar a los nuevos miembros de la tripulación.

Un vuelo de prueba de Boeing no tripulado está programado para finales de este año, y el primero con tripulación a bordo para mediados de 2019, dijo la NASA.

SpaceX tiene planeado un vuelo de demostración sin pasajeros para noviembre de 2018, y el primer vuelo tripulado está programado para abril de 2019.

“We are on the brink of launching American astronauts on American rockets from American soil,” said @JimBridenstine during today’s #LaunchAmerica announcement. Check out the highlights in this @Twitter moment: https://t.co/2Dki4LTw1K pic.twitter.com/5cOTzOrqmT — NASA (@NASA) 3 de agosto de 2018

Para Boeing, que desarrolla la nave Starliner, dos veteranos de la NASA integrarán la tripulación de los vuelos de prueba: Eric Boe y Christopher Ferguson. Estarán acompañados por Nicole Aunapu Mann, una aviadora de la Marina que en 2013 fue nombrada astronauta por la NASA y que hará su primer vuelo al espacio.

"Será un momento de orgullo para Estados Unidos", dijo la mujer.

Meet the astronauts assigned to @BoeingSpace's first mission to the @Space_Station: https://t.co/ww1iNUs9Ty pic.twitter.com/I3GZXaErBC — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 de agosto de 2018

Los primeros vuelos de prueba tripulados de SpaceX serán conducidos por los veteranos Robert Behnken y Douglas Hurley.

Después de eso, las compañías cambiarán a misiones reales. La NASA "ha contratado seis misiones, con hasta cuatro astronautas por misión, para cada compañía", dijo al agencia.

La primera misión del Starliner será conducida por la veterana de la NASA Sunita Williams, una capitán de la Marina retirada y experimentada veterana de la NASA, así como Josh Cassada, un piloto de la Marina que hará su primer vuelo al espacio.

Meet the astronauts flying on @SpaceX's Demo-2 mission: https://t.co/seJXM0a3CL pic.twitter.com/wV8M4rFzhm — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 de agosto de 2018

El primer vuelo tripulado de SpaceX incluye al aviador de la Marina Victor Glover, también novato en los vuelos al espacio, y al veterano de transbordador Michael Hopkins.

Más astronautas serán anunciados en un fecha futura para unirse a las tripulaciones, indicó la NASA.