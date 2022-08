Embriones sintéticos: Cada vez menos lejanos

Aunque aún está distante la posibilidad de la reproducción por medio de embriones sintéticos, esta opción que está siendo desarrollada por científicos especializados en células madre -en lugar de espermatozoides, óvulos o fertilización- genera suficiente polémica.

Cell, una de las revistas científicas más respetadas en materia de biología, publicó que los embriones de origen sintético ya se formaron por sí mismos hasta una etapa avanzada, y fue a partir de células madre colocadas fuera de un útero.

El experimento embrionario, que fue llevado a cabo con ratones en un laboratorio de Israel, y con la perspectiva de usar algún día esta técnica en el desarrollo de los órganos humanos para el transplante, tuvo un éxito sin precedentes.

De acuerdo con la agencia EFE, el experimento encabezado por el palestino Jacob Hanna, trata de desarrollar en un laboratorio las estructuras próximas al embrión, y se extraen las células simples de un animal y actuando sobre ellas sin ningún procedimiento de fecundación.

Fue desde 2018 que los investigadores lograron que las células madre se desarrollaran en un conjunto cercano a un embrión muy poco avanzado, aunque en ese punto fueron las células del embrión las que no se diferencian y eran indistinguibles de lo que construye la futura placenta.

El esbozo de órganos

El equipo liderado por el palestino fue más lejos, ya que logró desarrollar unas estructuras similares a las de un embrión de ratón de 8 días, lo cual es un tercio de la gestación y en un momento en que los órganos se comienzan a diferenciar.

Para este trabajo fueron los investigadores los que extrajeron las células de la piel de los ratones para después regresarlas artificialmente al estado de células madre.

Primero las colocaron en un baño de nutrientes para después agitarlas constantemente y alimentarlas con oxígeno para reproducir en la medida de lo posible las condiciones de un útero materno.

En una pequeña parte de los dispositivos el resultado fue que las células se organizaron por sí mismas a partir de la información que contenían y este fue un avance nunca antes visto aunque tampoco es considerado el secreto de la vida artificial.

En la mayoría de los casos, la experiencia no dio el resultado esperado e incluso cuando llegó a tener éxito fue un conjunto demasiado mal formado para confundirlo con un verdadero embrión.

Aunque por otra parte hay científicos que no aprueban la expresión embrión sintético. El investigador francés Laurent David, argumentó que no son embriones hasta que se demuestre lo contrario, ya que no dan un individuo viable y capaz de reproducirse. El galo subrayó que prefiere el término embrioide.

¿Hay esperanza para el trasplante?

Los experimentos que se están llevando a cabo son esenciales para que algún día se puedan cultivar células madre, y para formar extremidades que después puedan ser trasplantadas sin tener que extraer las de un donante.

Esto ya no es sólo una posibilidad teórica, ya que hace varios años fueron los investigadores los que lograron desarrollar un intestino artificial que funcionó una vez implantado en un ratón.

En el humano esta perspectiva aún es ficción, aunque Hanna cree que su investigación abre directamente el camino a este avance, y para todo ello fundó una empresa llamada Renewal.

Otro grupo de investigadores consideran que aún es muy temprano para que se puedan considerar estos avances, aunque admiten que este tipo de investigaciones son de gran ayuda.

El investigador británico James Briscoe, quien es especialista en desarrollo embrionario en el organismo Science Media Center, recalcó:

"Aunque todavía estamos lejos de la perspectiva de los embriones humanos sintéticos, va a ser esencial entablar amplios debates sobre las implicaciones legales y éticas de tales investigaciones”.

