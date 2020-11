Todo listo para lanzamiento de Resilience, de SpaceX, con misión de la NASA

La NASA y la compañía SpaceX, de Elon Musk, mantienen la confianza de poder enviar este domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) la primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense, luego de que el mal tiempo a causa de la tormenta tropical Eta obligara a posponerlo por casi 24 horas.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con la cápsula Dragon encima despegará, si la climatología no lo impide, un día después después de lo previsto, es decir a las 19:27 horas, hora local, del domingo 15 de noviembre (18:27 horas del centro de México), con cuatro astronautas a bordo.

Una vez se separe del cohete, que es reutilizable, la cápsula, bautizada como Resilience para esta misión, arribará a la EEI el lunes.

A bordo de la cápsula viajan una astronauta de la agencia espacial de EU, Shannon Walker, y dos colegas, Michael Hopkins y Victor Glover, además del astronauta japonés Soichi Noguchi, los cuales serán recibidos en la EEI por Kate Rubins, de la NASA, y los rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov.

Los cuatro astronautas están desde hace días en el Centro Espacial Kennedy y el jueves subieron a la nave para una serie de pruebas antes del lanzamiento.

LIVE: Join mission managers for the latest update on NASA's @SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. Today's Flight Readiness Review has officially concluded, and we are go to #LaunchAmerica on Nov. 14.



Listen in ➡️ https://t.co/f1K1MFXFRn pic.twitter.com/atnSy2FxOY — NASA (@NASA) November 10, 2020

Esta es la primera de las al menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2 mil 600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014 y que incluye vuelos tripulados y otros de carga.

SpaceX, una empresa fundada por el empresario Elon Musk, había completado previamente con éxito una misión de demostración entre mayo y agosto, en la que dos astronautas fueron transportados a la ISS y luego regresaron a la Tierra sin incidentes.

"Estoy extremadamente orgulloso de decir que estamos reanudando los vuelos espaciales tripulados regulares lanzados desde territorio estadounidense, con un cohete y una nave espacial estadounidense", dijo el jefe de la NASA, Jim Bridenstine.

La misión debió postergarse un día, estaba prevista para el sábado, debido al mal tiempo que ha generado la tormenta tropical Eta, que el jueves cruzó toda la parte norte de Florida y prosiguió su trayecto en aguas del Atlántico tras dejar fuertes inundaciones en este estado.

Con esta misión, las cápsulas Dragon se convertirán en el medio de transporte de la NASA, a la espera de que esté lista la cápsula de Boeing, Starliner, que sufrió importantes problemas durante las pruebas.

"We've been here less than 24 hours, and in that time, we have seen our rocket, we've seen our space vehicle 'Resilience,' and we've seen our spacesuits. And so for an astronaut, that's considered a pretty good day." - @Astro_Illini on crew activities for NASA's @SpaceX Crew-1. pic.twitter.com/yUmlO3tVkB — NASA (@NASA) November 9, 2020 "We're going to evaluate the choreography that it takes to do things in that capsule, so we can inform future crews." - Shannon Walker of @NASA_Astronauts on the hours-long flight to the @Space_Station with a crew of four aboard the Crew Dragon. #LaunchAmerica pic.twitter.com/CsYaE49MW5 — NASA (@NASA) November 9, 2020

Según señalaron los directivos de la misión, las condiciones meteorológicas no ofrecían garantías para que la plataforma que debe recibir al cohete Falcon 9 llegara a su posición en el Océano Atlántico.

Está previsto que una parte del cohete sea usado nuevamente en la próxima misión tripulada a la estación espacial de la NASA y SpaceX, a efectuarse en marzo.





