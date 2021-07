Sigue en vivo el viaje de Richard Branson con Virgin Galactic al espacio

El multimillonario británico Richard Branson está a punto de adelantarse con Virgin Galactic en la carrera que sostiene por “conquistar” el espacio ante el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su compañía Blue Origin, cuando despegue este domingo la aeronave VSS Unity.

De lograrlo, Branson se convertirá en el primer multimillonario en formar parte de una misión tripulada al espacio en parte autofinanciada.

La misión lleva por nombre Unity 22, por ser el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, y contará con dos pilotos y cuatro tripulantes, entre ellos Branson.

Virgin Galactic transmitirá el vuelo en Youtube y en México lo podrás seguir desde las 8 de la mañana de este domingo.

Los tres tripulantes que acompañarán a Branson están todos en nómina de Virgin Galactic y son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

¿Cómo es la nave VSS Unity?

El aparato espacial de Virgin Galactic no se parece a un cohete clásico. La nave se coloca primero bajo un avión que despega de una pista tradicional y gana altitud durante aproximadamente una hora.

A unos 15 kilómetros de altura, la nave SpaceShipTwo es lanzada. Luego enciende su motor para un ascenso a velocidad supersónica hasta superar los 80 km de altitud alcanzando la frontera del espacio para Estados Unidos.

El motor se apaga y los pasajeros pueden flotar en gravedad cero, hasta un pico de unos 90 km. Luego, la nave desciende flotando hasta que aterriza.

SpaceShipTwo puede llevar dos pilotos y hasta seis pasajeros. La cabina tiene 12 grandes ventanales y no menos de 16 cámaras.

VSS Unity ya fue tres veces al espacio en 2018 y 2019 desde California y en mayo pasado desde Nuevo México. En 2019 llevó como pasajero a un empleado de la empresa.

Un paso adelante de Bezos

"Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic", dijo en Twitter el empresario británico.

De esta manera se adelanta a los planes del dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha programado su viaje para el día 20 de julio.

From dream to reality, this is the story of @VirginGalactic. The next chapter begins tomorrow. Watch the #Unity22 launch live at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/PcvGTmA661 pic.twitter.com/ETa6KXRW5F — Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021

Asombrosa coincidencia en el calendario de desarrollo y un reflejo de la feroz competencia entre los dos empresarios, sus respectivos vuelos marcarán también un punto de inflexión para la naciente industria del turismo espacial.

Bezos y Branson comparten su obsesión con el espacio con el también multimillonario Elon Musk (Tesla y SpaceX).

Musk ha expresado deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050, en tanto que Branson se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas.

El famoso británico de sonrisa hollywoodiense se toma la revancha siete años después del accidente de la nave "SpaceShipTwo" de Virgin Galactic: un error de uno de los dos pilotos hizo que se desintegrara en vuelo.

"El riesgo forma parte, por supuesto, de volar en el espacio", admitió entonces el magnate británico.

||Con información de EFE y AFP||