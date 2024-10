Al estilo Armageddon: envían sonda para estudiar asteroide desviado por la NASA

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) enviará la sonda Hera al espacio para estudiar la desviación del asteroide Dimorphos que cambió de rumbo gracias a un experimento de la NASA en 2022.

Hera se lanzará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, según explicó el organismo europeo.

Del mismo modo, la ESA dijo que Hera es la primera misión de dicha agencia para la defensa planetaria, la cual realizará un estudio detallado tras el impacto del asteroide Dimorphos, la luna en órbita de un sistema binario de asteroides conocido como Didymos.

NASA desvía un asteroide por la defensa planetaria

En 2022, Dimorphos fue el primer objeto del Sistema Solar cuya órbita fue modificada por la actividad humana, tras el impacto de la misión DART de la NASA.

“Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta de origen. Al fin y al cabo, es el único que tenemos”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson cuando se confirmó la desviación de dicho asteroide.

Según la NASA, Dimorphos ni Didymos representaban ningún peligro para la Tierra, antes o después de la colisión controlada de DART, pues el objetivo de la misión era desviarlo para obtener datos sobre posibles colisiones futuras en defensa planetaria.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Ahora, la misión de Hera es recopilar datos cruciales que faltan sobre Dimorphos, para confirmar que la desviación cinética es una técnica confiable de defensa planetaria.

☄️ Por si te lo perdiste ayer (o simplemente quieres revivirlo): estos son los últimos momentos de la nave espacial #DART en su curso de colisión con el asteroide Dimorphos, el cual no representa un peligro para la Tierra: pic.twitter.com/lZZfFKRdNe — NASA en español (@NASA_es) September 27, 2022

Aunque se trata de un riesgo natural "entre los menos probables", la humanidad puede contar con "la ventaja de poder llevar a cabo acciones para protegerse" de ellos, indicó en un encuentro con la prensa Patrick Michel, responsable científico de la misión Hera de la ESA.