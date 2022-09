Estrellas y constelaciones: la bandera de Brasil

A diferencia de otros movimientos independentistas, el de Brasil fue pacífico y proclamado por un heredero de la familia real al trono de Portugal.

El 7 de septiembre de 1822, el príncipe Pedro I proclamó la Independencia de Brasil de Portugal, con la frase: Independencia o Muerte, comprometiéndose a defender la libertad de la tierra sudamericana. El nuevo Imperio de Brasil, una monarquía constitucional, perduró hasta 1889, cuando sobrevino el golpe republicano, que originó a los Estados Unidos de Brasil o República de Velha, que llegó a su fin en 1930 con un golpe de estado, y después de varios sucesos, nació la actual República Federativa de Brasil.

Pedro I de Brasil proclama la Independencia | Gráfico: François René Moreaux. 1844. Museo Imperial

Las banderas adoptadas durante la historia de Brasil, incorporaban un número de estrellas para representar el mismo número de estados. Así, la bandera de los Estados Unidos de Brasil, utilizada del 15 al 19 de noviembre de 1889, tenía 21 estrellas. Estaba inspirada en la bandera de Estados Unidos de América, e inspiró a las actuales banderas de los estados: Goiás, Piauí y Sergipe.

Bandera de los Estados Unidos de Brasil y las actuales de algunos Estados. | Gráfico: Especial

La siguiente bandera se basó en la del Imperio de Brasil, y es la base de la actual bandera brasileña.

El fondo verde representa a la casa de los Braganza, de Pedro I, el rombo amarillo representa la casa de los Habsburgo, de la emperatriz María Leopoldina, y sobre el rombo, el escudo imperial.

En la época republicana se sustituye el escudo por un circulo azul con 21 estrellas, que representa el cielo a las 8:30 am del 15 de noviembre de 1889, momento de la proclamación de la República, más la leyenda Ordem e Progresso, que proviene del lema positivista de Auguste Compte: «L’amour pour principe, le ordre pour base; le progrés pour but» (El amor como principio, el orden como base y el progreso como meta).

Pedro I compone el Himno de la Independencia. | Gráfico: Augusto Bracet, 1922. Museo Histórico Nacional

El cielo de la bandera de Brasil, no es como lo vemos desde la Tierra, sino viendo a la Esfera Celeste desde afuera.

En astronomía utilizamos la Esfera Celeste alrededor de la Tierra, en ella están los planetas, las constelaciones y sus estrellas. Esta representación nos ayuda a tener orden en las observaciones, pero nunca debemos olvidar que la Esfera Celeste no existe, ya que los planetas y las estrellas no están a la misma distancia de la Tierra. Parece obvio, pero hay quienes omiten las distancias reales y lo manejan todo a la misma distancia, dando con ello "predicciones" de nuestra vida diaria.

A la Esfera Celeste vista desde la Tierra, le llamamos Bóveda Celeste.

La bandera de Brasil nació con 21 estrellas que representaban 21 estados, en la actualidad son 27 estados, por lo que se agregaron 6 estrellas. Son las siguientes:

Spica (espiga) de Virgo (La Virgen), representa al estado de Pará, la agricultura y que Brasil tiene territorios en el hemisferio norte y sur del planeta. Procyón del Can Menor, representa a Amazonas. Sirio, Mirzam, Muliphen, Wezen y Adhara, estrellas del Can Mayor, siendo Sirio la estrella más brillante del cielo. Representan a los Estados: Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima y Tocantins, en el mismo orden. Canopus de Carinae, la quilla del navío Argo, representa a Goiás. Y recuerda los viajes de los argonautas, representa también las expediciones marítimas portuguesas. Alphard y gamma hydrae de La Hidra, representan a los estados: Mato Grosso del Sur y a Acre. Acrux, Mimosa o Becrux, Gacrux, Imai o delta crucis y Ginan o épsilon crucis, estrellas de La Cruz del Sur, representan a: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais y Espírito Santo. Sigma octantis de la constelación del Octante, representa al Distrito Federal, Brasilia, es la equivalente en el hemisferio sur a Polaris (la estrella Polar) del hemisferio Norte. Atria o allfa, beta y gamma Trianguli Australe, del Triángulo Austral, representan a: Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. Antares, Graffias (Acrab), Larawag (épsilon), Sargas (theta), iota, kappa, Shaula (lambda) y mu scorpii de la constelación del Escorpión, representan a: Piauí, Maranhao, Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Río Grande del Norte y Pernambuco.

Según ciertas versiones de la mitología griega: el Can Mayor y el Can Menor son los que acompañan a Orión. Carinae es la quilla del navío Argo. Virgo es Astrea, diosa de la justicia, hija de Zeus y Temis. La Hidra es la serpiente de mar, hermana de Leo, muerta en el segundo trabajo de Hércules. La Cruz del Sur y el Triángulo Austral son constelaciones modernas del hemisferio sur. El Escorpión mató a Orión y para que no le vuelva a picar, ambas constelaciones brillan en lados opuestos en el cielo, cuando una emerge en el este, la otra se sumerge en el oeste. El Octante, también moderna, representa un antiguo aparato de medición, la constelación se ubica en el pivote de la esfera celeste, en el lado opuesto a la Osa Menor en el hemisferio norte.

Felicidades a Brasil por el aniversario de la Independencia y por su hermosa bandera astronómica.









