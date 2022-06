Es cierto que para que exista una amistad entre dos o más personas son importantes varios aspectos, tales como gustos y metas en común, educación, valores, personalidad, creencias, etc., no obstante, un estudio reveló que no eliges a tus amigos por su carisma, sino por cómo huelen; te contamos todo lo que sabemos.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, un ser humano puede reconocer alrededor de 10 mil olores diferentes a lo largo de toda su vida, además, tiene la capacidad de distinguir los que resultan agradables de los desagradables. También hay algunos que son estimulantes.

¿Cómo es que elegimos a nuestros amigos por medio de su olor?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista ScienceAdvances, el olor de las personas es primordial a la hora de establecer vínculos sociales.

Los mamíferos suelen olfatearse entre ellos para decidir si son sus amigos o por el contrario, son enemigos. El sentido del olfato juega un papel muy importante para los seres vivos.

Seguro te ha pasado que conoces a alguna persona y de inmediato sientes una conexión casi inexplicable, lo cual podría resultar un tanto extraño, puesto que las amistades suelen forjarse a lo largo de los años.

Por medio de una nariz electrónica, los científicos guiados por Inbal Ravreby, investigadora del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, analizaron varias parejas de amigos que afirmaron haber experimentado ese ‘clic’ casi al instante de conocerse.

Los resultados arrojaron que los olores corporales de los amigos que olían más parecido mostraron mayor compatibilidad y un vínculo más fuerte.

Es así como las personas que tienen un olor similar al tuyo tienen mayor probabilidad de convertirse en tus amigos.

Cabe destacar que esto es algo que los humanos no hacen de manera directa como los animales que se olfatean los unos a los otros, puesto que las personas lo hacen de manera inconsciente.

Hueles a persona que ama a todos los animales. 🐽 ❤️



[Descripción: cerdo rosado olfateando al aire] pic.twitter.com/nduHGHz9rv — The Humane League Latino (@THL_Latino) September 19, 2021

Ahora puedes explicar el porqué te llevas tan bien con esa persona que quizá en gustos no es compatible contigo, pero hay algo más fuerte que los une ¡su olor corporal!.

¿Qué pasa con las personas que tienen un sentido del olfato débil?

Que una persona no huela igual a ti no quiere decir que no pueda ser tu amigo | Foto: Pexels

Aquellas personas que tienen un sentido del olfato débil o que lo perdieron, pueden llegar a experimentar problemas para socializar, no obstante, los demás sentidos también son importantes para las relaciones humanas.

Cabe recalcar que los resultados de dicho estudio no quieren decir que las personas con olores o aromas distintos no puedan ser amigos, tal como pasa con los animales.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa