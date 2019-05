¿Existe el instinto materno?

Por Yara Alicia Zamudio, psicóloga

El instinto materno se define como la tendencia natural que tiene una madre para comportarse o reaccionar de una manera particular hacia su hijo o hijos.



Hay varias posturas en cuanto a su existencia. Se ha comprobado que se presentan cambios hormonales y bioquímicos en las mujeres desde el embarazo, ya que liberan oxitocina, la llamada hormona del amor, que también es liberada por las hembras de diferentes especies.

Todos los mamíferos hembras poseen respuestas maternales o “instintos”, pero esto no quiere decir que toda madre que da a luz está automáticamente lista para criar. Las hormonas gestacionales preparan a las mujeres para responder a los estímulos del infante y, luego del parto, de a poco, va respondiendo a las distintas señales.

Desde el punto de vista social, el amor materno, como hecho instintivo, ha sido refutado no sólo por su variación entre las diferentes personas y lugares, sino también por su carácter siempre cambiante. Biológicamente el periodo en que una mujer puede ser madre es limitado, algunos estudios mencionan que la edad biológica ideal para las mujeres son los 25 años; sin embargo, esto no quiere decir que a esa edad se desee ser madre, ya que la maternidad puede verse más como una función que como un instinto, y el hecho de que el organismo esté preparado para ella no significa que deba ser realizada.

Dicho así, el instinto existe, pero el hecho de que una mujer desee ser madre o no, no tiene por qué definir su feminidad.



TAMBIÉN ELLOS LO TIENEN

Existen cambios en el cerebro de los varones que son padres, así como los hay en las mujeres y que explican este tipo de comportamiento o “instinto”.