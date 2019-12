Descubren exoplaneta girando cerca de una estrella enana blanca

La ubicación de WDJ0914 + 1914 en la constelación de Cáncer (The Crab). El mapa muestra la mayoría de las estrellas visibles a simple vista en buenas condiciones, y WDJ0914 + 1914 se resalta con un círculo rojo en la imagen. Esta enana blanca está orbitada por un exoplaneta similar a Neptuno que se está evaporando, el primer planeta gigante encontrado alrededor de una enana blanca. /Cortesía ESO, IAU and Sky & Telescope / ESO, IAU and Sky & Telescope