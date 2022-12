Fiesta en el espacio: telescopio Hubble capta fuegos artificiales de una supernova

Una imagen más se suma a la lista de los espectáculos captados por los telescopios de la NASA, en esta ocasión gracias a una supernova que, al dejar fragmentos, creó una serie de luces que se asemejan a fuegos artificiales.

Como delicadas láminas y fragmentos de la muerte catastrófica de una estrella masiva que alguna vez vivió en la Gran Nube de Magallanes, una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea.

DEM L 190, es el remanente de supernova más brillante y se encuentra aproximadamente a 160 mil años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Dorado.

“Esta impactante imagen fue creada con datos de dos investigaciones astronómicas diferentes, usando uno de los instrumentos retirados del Hubble, la Cámara Planetaria y de Campo Amplio 2 (WFPC2)”.

Estas cámaras han sido de gran ayuda para dos investigaciones sobre las supernovas que dieron lugar a impresionantes imágenes de éstas, a las que todos pueden acceder en la página oficial de la NASA.

El primer estudio WFPC2 utilizó DEM L 190 como laboratorio natural para conocer la interacción entre los restos de la supernova con el medio interestelar, es decir, la mezcla de gas y polvo que se encuentra entre las estrellas.

Beauty in the chaos 🌟



These colorful shreds of cosmic material are the "leftovers" of a massive star's supernova explosion!



Known as DEM L 190, this bright supernova remnant resides about 160,000 light-years from Earth in the constellation Dorado: https://t.co/jK74z6yTTC pic.twitter.com/jG3zWuo6C8 — Hubble (@NASAHubble) December 13, 2022

El segundo proyecto “ los astrónomos recurrieron al Hubble para identificar el origen de un repetidor de rayos gamma suave, un objeto enigmático que acecha en DEM L 190 que emite repetidamente ráfagas de rayos gamma de alta energía”, explica la agencia espacial.

Esta no es la primera imagen del Hubble de DEM L 190 lanzada al público. La misión publicó previamente un retrato de este remanente de supernova en 2003.

Esta nueva versión incorpora datos adicionales y técnicas mejoradas de procesamiento de imágenes, lo que hace que este espectacular espectáculo de fuegos artificiales celestiales sea aún más llamativo.