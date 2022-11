No solamente es la Luna: las impresionantes imágenes que Artemis I captó de la Tierra 

El viaje comenzó, y aunque las fallas y el clima no dejaron despegar a la nave Orion por varias ocasiones, el equipo a cargo de la misión Artemis I no se dio por vencido y por fin la NASA puede decir que la Luna es su próxima parada.

El objetivo principal es la exploración de nuestro satélite natural, pero durante el viaje por el espacio la Tierra pudo ser captada por Orion con la cámara de navegación óptica para tomar fotografías en blanco y negro.

A través de sus redes sociales, la agencia espacial compartió el pasado 18 de noviembre una primera foto donde se ve casi en su totalidad el planeta Tierra, posteriormente se mostró otra imagen.

Esta fue la primer imagen que Orion compartió. Foto: NASA

La cámara de Orion aprovechó la vista y capturó a nuestro planeta en blanco y negro mientras continúa su viaje a la Luna.

Esta es la segunda foto, ahora en blanco y negro. Foto: NASA

¿Una selfie?, pues Artemis I puede hacerlo y a pocos días de llegar a su destino, mientras volaba por el espacio, Orion se tomó una foto a sí mismo.

Just days from reaching the Moon, the @NASA_Orion spacecraft captured this selfie while flying through space.



¿Ya casi llegamos a la Luna?

La NASA ha estado actualizando a todos los interesados sobre los avances de la misión que busca llevar de nuevo a astronautas a la Luna y este sábado dijo que ya está a pocos días de llegar.

Explicó que la entrada de Orión en la esfera de influencia lunar hará que la Luna, en lugar de la Tierra, sea la principal fuerza gravitacional que actúa sobre la nave espacial, luego, con los controles de vuelo se va a aprovechar para acelerar y dirigirse a una órbita retrógrada distante más allá de la Luna.

“Durante el sobrevuelo motorizado de salida, Orión hará su aproximación más cercana, aproximadamente 80 millas, por encima de la superficie lunar”

Después de cuatro días, volverá a ponerse en marcha utilizando el Módulo de Servicio Europeo que insertará a Orión en una órbita retrógrada distante, ahí se va a quedar aproximadamente una semana para probar sus sistemas.

Así que, aunque falta cada vez menos, todavía son necesarias más pruebas para que Artemis I logre llegar con éxito a la Luna.