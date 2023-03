Por primera vez, Curiosity capta los rayos solares más claros en el cielo de Marte

La mayoría de las fotografías que la NASA comparte del rover Curiosity, robot que está en su misión en Marte, son del suelo, donde se ve una fina arena color rojiza y rocas, pero no se dice mucho del cielo.

Curiosity logró captar una imagen que se destaca. Cuando el Sol descendió sobre el horizonte el 2 de febrero, los rayos de luz iluminaron un banco de nubes del planeta rojo, logrando algo inédito.

“Estos ‘rayos de Sol’ también se conocen como rayos crepusculares, de la palabra latina para crepúsculo. Era la primera vez que los rayos del Sol se veían tan claramente en Marte”, explicó la agencia espacial.

El robot capturó la escena durante el último estudio de nubes crepusculares que se basa en sus observaciones de 2021 de nubes noctilucentes o que brillan de noche, pero en esta foto de 2023 se observaron diferencias.

¿Qué diferencias encontraron?

La mayoría de las nubes marcianas flotan a no más de 60 kilómetros sobre el suelo y están compuestas de hielo de agua, pero las últimas nubes parecen estar a mayor altitud, en una zona donde hace más frío.

Lo anterior sugiere que están hechas de hielo de dióxido de carbono o hielo seco.

Al igual que en la Tierra, las nubes brindan a los científicos información compleja pero crucial para comprender el clima.

Al observar cuándo y dónde se forman las nubes, los científicos pueden aprender más sobre la composición y las temperaturas de la atmósfera marciana, y los vientos dentro de ella.

Nube en forma de pluma

Además de esta imágen, Curiosity capturó el 27 de enero un conjunto de nubes coloridas que hacían una forma de pluma.

La imagen se tornó en un espectáculo, pues algunas nubes, al ser iluminadas por la luz del Sol, pueden crear una exhibición parecida a un arcoíris llamada iridiscencia. Esta nube iridiscente con forma de pluma fue capturada justo después del atardecer.

Nube de pluma en Marte. Foto: NASA

Estudiar los colores en las nubes iridiscentes les dice a los científicos algo sobre el tamaño de las partículas dentro de las nubes y cómo crecen con el tiempo.

“Donde vemos iridiscencia, significa que el tamaño de las partículas de una nube es idéntico al de sus vecinas en cada parte de la nube”, dijo Mark Lemmon, científico atmosférico del Instituto de Ciencias Espaciales en Boulder, Colorado.

“Al observar las transiciones de color, vemos que el tamaño de las partículas cambia en la nube. Eso nos dice cómo está evolucionando la nube y cómo sus partículas están cambiando de tamaño con el tiempo”.