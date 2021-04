Helicóptero Ingenuity de la NASA hace historia con exitoso vuelo en Marte

El helicóptero robot en miniatura Ingenuity de la NASA realizó un despegue y aterrizaje exitoso en Marte, logrando el primer vuelo controlado y con motor de un aparato sobre la superficie de otro planeta, dijo la agencia espacial estadounidense.

➡️ Helicóptero Ingenuity de la NASA ya está en el suelo de Marte

El debut del artefacto impulsado por energía solar en el Planeta Rojo marcó un "momento hermanos Wright del siglo XXI" para la NASA, que dijo que el éxito podría allanar el camino para nuevos modos de exploración en Marte y otros destinos en el sistema solar, como Venus y la luna de Saturno, Titán.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021 It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Los jefes de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), cerca de Los Ángeles, estallaron en aplausos y vítores cuando los datos de ingeniería transmitidos desde Marte confirmaron que el helicóptero de doble rotor de 1,8 kilos había completado tres horas antes su primer vuelo de 40 segundos como estaba planeado.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021 "We've been talking for so long about our Wright brothers moment. And here it is."



MiMi Aung, #MarsHelicopter Project Manager, takes a moment to thank the @NASAJPL team following the news of the successful Ingenuity test flight: pic.twitter.com/qeoQnOdXiK — NASA (@NASA) April 19, 2021 The blades of an average helicopter on Earth rotate at a rate of 400-500 rotations per minute.



The blades of the Ingenuity #MarsHelicopter rotate at a rate of 2,500 rotations per minute. 🚁 pic.twitter.com/RRyngpXxjS — NASA (@NASA) April 19, 2021

El helicóptero robot fue programado para ascender 3 metros en vertical, luego flotar y rotar sobre un punto de la superficie marciana durante medio minuto antes de volver a asentarse sobre sus cuatro patas. Los funcionarios del JPL dijeron que los datos recibidos desde Marte mostraron que esto había ocurrido.

Durante la propia cobertura de la NASA del evento, transmitida en vivo desde la sede del JPL, la agencia también mostró las primeras imágenes del vuelo.

🚁🔴 LIVE: Today’s the day! Join the Ingenuity #MarsHelicopter team now in mission control as they receive data in real time and find out if the first flight on another planet was successful: https://t.co/0r5Q22ryUC — NASA (@NASA) April 19, 2021 "Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Una foto en blanco y negro tomada por una cámara a bordo apuntando hacia abajo mientras el helicóptero estaba en el aire mostró la sombra distintiva proyectada por el Ingenuity a la luz del sol marciana en el suelo justo debajo de él.

➡️ Ingenuity, el dron que volará por primera vez el aire de Marte, despegará en abril

Un fragmento de video en color capturado por otra cámara instalada en el rover Perseverance, estacionado a unos 60 metros de distancia, mostró el helicóptero en vuelo contra el paisaje de color naranja que lo rodea.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ciencia ¿Por qué Elon Musk se autonombró "Emperador de Marte"?

"Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un aparato en otro planeta", dijo MiMi Aung, gerenta de proyectos del Ingenuity en el JPL.