Homínido prehistórico podría vivir en selvas de Indonesia, según un antropólogo canadiense

Conforme va pasando el tiempo y evoluciona la tecnología vamos conociendo más sobre nuestros ancestros. En la escuela nos enseñan que hay una escala evolutiva: el Homo Habilis evolucionó al Homo Erectus y este a su vez al Neanderthal, para finalmente llegar a lo que somos ahora, el Homo Sapiens Sapiens.

Sin embargo, una teoría de un antropólogo canadiense sugiere que entre nosotros aún puede habitar un antepasado nuestro, el homo floresiensis.

Te recomendamos: Descubrieron al antepasado directo de los humanos modernos: ellos fueron los homo bodoensis

¿Cuándo surgió el homo floresiensis?

Según la investigación de National Geographic, el homo floresiensis es una especie de homínido que apareció entre 700 mil y 60 mil años. Los primeros indicios fueron encontrados en el 2003, en la cueva de la Flores ubicada en Indonesia.

Los restos encontrados mostraban a un ser notablemente más pequeño que otros ancestros y con los pies más grandes. Tenía un cráneo pequeño y una columna vertebral de tamaño reducido.

Pese a la información recabada, el antropólogo de la Universidad de Alberta, Canadá, Gregory Forth, señaló que no hay indicios de que se haya extinguido dicha especie, por tanto, sugiere que es posible que sigan habitando en este planeta.

Cultura Hallan esqueleto milenario en España

¿De qué trata la teoría de Forth?

En un estudio suyo titulado Between Ape and Human: An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid, el antropólogo canadiense señala que en la década de los 80 se avistaron en Indonesia, seres con características parecidas al homo floresiensis, esta investigación, remarca Forth, está sustentada en 30 testimonios que recopiló de los habitantes de la región de Lio, en ese mismo país.

"No sabemos si se extinguió esta especie o, de hecho, me atrevo a decir, ni siquiera sabemos si se extinguió. Así que hay posibilidad de que siga vivo", sugiere el antropólogo canadiense.

Pese al racionamiento de Forth, otros estudiosos han criticado el estudio de Forth ya que comentan que los testimonios recabados pueden ser producto de la imaginación de los habitantes.

Los expertos indican que la isla de Flores es la décima más poblada de la región de Lio en Indonesia, y comentan, que es casi imposible que otra especie de homínidos habite ese espacio sin haberse documentado nunca.

En otro estudio de El País, se enfatiza en que el homo floresiensis era un ser inteligente, "tenían capacidad de sacar conclusiones, tomar iniciativas y procesar emociones". Pese a que era un ser evolucionado, no se ha encontrado a la fecha indicio alguno de que "haya superado los filtros biológicos de los diversos cambios climáticos en la historia natural del planeta".

Finalmente, los científicos que señalan que la teoría de Forth es poco realista, apuntan a que el antropólogo canadiense clasificó de manera errónea las experiencias recopiladas y, por ende, su estudio está respaldado en fuentes poco informadas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Los humanos somos expertos en contar y creer historias", concluye Mark Collard, antropólogo evolutivo de la Universidad Simon Fraser en Canadá.