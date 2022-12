Hubble lanza encuesta para que votes por su mejor foto del 2022, te decimos cómo participar

El Telescopio Hubble, que está en el espacio desde 1990, publicó una encuesta sobre fotografías del espacio en Twitter, para que las personas votaran por alguna de las cuatro opciones.

“¡Feliz (casi) año nuevo! Antes de que lleguemos a 2023, necesitamos su ayuda para elegir la imagen del Hubble favorita de nuestra audiencia de Twitter lanzada en 2022”, indica el tuit.

¿Cómo puedo votar?

Este maravilloso telescopio nos brinda impresionantes imágenes de sistemas y galaxias que están a miles de años luz de la Vía Láctea. Son cuatro opciones, y mediante la encuesta de Twitter puedes votar por tu favorita.

Happy (almost) New Year!



Before we ring in 2023, we need your help choosing our Twitter audience’s favorite Hubble image released in 2022.



Vote in the poll below, which features the images that got the most likes this year. Then we’ll post the winner on New Year’s Eve! pic.twitter.com/r6AFwVrgG2 — Hubble (@NASAHubble) December 29, 2022

El telescopio Hubble fue desplegado en 1990 por el transbordador espacial Discovery y lleva dicho nombre en honor al astrónomo Edwin Hubble.

Además, no sólo es un telescopio, también es un gran observatorio espacial que ha revolucionado la astronomía desde su lanzamiento.

Este telescopio nos brinda una visión nítida del universo la cual ayuda a los científicos en su estudio de las estrellas y galaxias más distantes, así como los planetas de nuestro sistema solar.

Como indica la NASA, en sus más de 30 años de operación, Hubble ha realizado observaciones que han maravillado la imaginación de la humanidad y gracias a él se haprofundizado nuestro conocimiento del universo que nos rodea.

“Hubble ha realizado más de 1.5 millones de observaciones a lo largo de su vida útil. Se han publicado más de 19 mil artículos científicos revisados por pares sobre sus descubrimientos, y todos los libros de texto de astronomía actuales incluyen contribuciones del observatorio”.

También vio un cometa chocar con Júpiter, descubrió lunas alrededor de Plutón, encontró discos de polvo y viveros estelares en toda la Vía Láctea los cuáles podrían convertirse en sistemas planetarios. También ha estudiado las atmósferas de los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas y ha vislumbrado estrellas que están a 13 mil 400 millones de años luz de la Tierra.

Asimismo ha capturando galaxias fusionándose y ha sondeado agujeros negros supermasivos.









