Juice, explorando las lunas de Júpiter

El 13 de abril iniciará el largo viaje de JUICE hacia el planeta Júpiter. En 2031 la sonda espacial de la ESA explorará las lunas: Europa, Ganímedes y Calisto, mundos fascinantes, repletos de agua y con condiciones para la vida.

Juice

La misión JUpiter ICy moons Explorer (Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter) de la Agencia Espacial Europea, ESA, despegará mediante un cohete Ariane 5, el 13 de abril de 2023, desde el puerto espacial Kourou, en la Guayana Francesa, América del Sur. Si todo sale como lo planeado, ocho años después, en 2031, llegará a Júpiter.

JUICE estudiará a Júpiter y sus lunas: Europa, Ganímedes y Calisto. Tres años después, en 2034, entrará en órbita de Ganímedes, en donde la estudiará por 9 meses, para luego en 2035, estrellarse contra Ganímedes, finalizando su misión. Será la primera misión espacial que orbite a otra luna diferente a la Luna terrestre.

JUICE porta 11 instrumentos científicos, que le permitirán: mapear las superficies, estudiar las composiciones del hielo, medir las partículas del espacio, el campo magnético de Júpiter y Ganímedes, estudiar la atmósfera de Júpiter y sus lunas, las auroras y los océanos subterráneos. La electricidad la proveerán 10 paneles solares de 2.5 m x 3.5 m cada uno.

En 2030, un año antes de la llegada de JUICE a Júpiter, llegará Europa Clipper de la NASA, la cual despegará en octubre de 2024.

Las lunas galileanas

Júpiter tiene hasta ahora 92 lunas, de las cuales cuatro las descubrió Galileo Galilei en 1610, siendo de los mundos más interesantes en el Sistema Solar.

Gráfico: NASA / JPL

Ío

(io) La única luna de las galileanas que no explorará JUICE, ya que no es un mundo helado. Ío tiene 400 volcanes activos, hay ríos y plumas de lava por doquier. Mide 3660 km de diámetro, similar a nuestra Luna (3474 km). Dista de Júpiter a 421 700 km, moviéndose a 17.34 km/s, le da una vuelta en 42.5 horas. Ío tiene rotación sincrónica como nuestra Luna, es decir, le muestra siempre el mismo lado a Júpiter.

Have you ever wondered why Io and Europa are rocky & Ganymede and Callisto icy?

You can find some answers in this article 👇#JUICE will help understand the origin & the characteristics of these moons with plenty of new data! https://t.co/SHyjlXILBU pic.twitter.com/lrc9EZSgJv — ESA's JUICE mission (@ESA_JUICE) July 9, 2021

Europa

Es tal vez la luna más interesante de las galileanas, pues tiene condiciones para la vida. Europa mide 3120 km de diámetro, siendo algo menor que la Luna terrestre. Se encuentra de Júpiter a 670 900 km, le da una vuelta en poco más de 3.5 días, a 13.7 km/s. y tiene rotación sincrónica.

Europa está cubierta por una capa de hielo de 100 km de espesor. Conforme Europa se acerca a Júpiter, la gravedad del planeta la deforma, similar a un huevo (aunque no tan exagerado), luego regresa a su forma esferoidal mientras se aleja de Júpiter.

Jupiter's moon Europa is tremendously intriguing because the “ingredients” necessary for life—water, chemistry, and energy—might be present within its ocean.



Find out more at our Departmental Seminar by Dr @RPappalardo this Thursday at 12pm: https://t.co/IvN9unvhc5 pic.twitter.com/PnuKdh0jzT — Imperial Earth Science & Engineering (@ESEImperial) November 23, 2020

Esto se debe a un océano líquido bajo el hielo, que se mueve como mareas, empujando la capa de hielo fracturándola y expulsando agua sobre la superficie. Este movimiento crea calor que mantiene líquido al océano subterráneo.

Europa parece tener un campo magnético que interacciona con el poderoso campo magnético de Júpiter. Además, tiene una tenue atmósfera rica en oxígeno y vapor de agua.

Ganímedes

Es la mayor luna en el Sistema Solar (5268 km), supera al planeta Mercurio (4880 km.) y a Plutón (2377 km), el mayor de los planetas enanos. Si Ganímedes orbitara al Sol y no a Júpiter, sería un planeta. Sin embargo, aunque Ganímedes es 26% más grande que Mercurio, solo tiene un 45% de su masa.

Ganímedes dista de Júpiter 1 070 400 km, dándole una vuelta en 7 días, a 10.9 km/s. Presenta rotación sincrónica.

Ganímedes es rocoso, con un núcleo metálico que le provee de un campo magnético. Es la única luna en el Sistema Solar con campo magnético conocido.

Ganímedes es 50% de roca sílice y 50% de agua, la mayoría congelada y la mayor parte de ella en la superficie, junto con dióxido de carbono, dióxido de azufre y tal vez cianógeno, sulfato de hidrógeno y algunos compuestos orgánicos.

Se cree que existe un océano líquido subterráneo, separado por capas de hielo a diferentes profundidades. Además, Ganímedes posee una tenue atmósfera rica en oxígeno, similar a la de Europa. Aunque falta conocer su densidad, pues diferentes estudios arrojan diferentes resultados.

🤝 @esa & partners @NASA @JAXA_en @ILSpaceAgency are almost ready to send #ESAJuice on its quest to explore #Jupiter & its intriguing moons in a way that Galileo couldn’t even have dreamt of

👉https://t.co/Ju4w92UWMq #ExploreFarther pic.twitter.com/AxaafNcHtj — ESA's JUICE mission (@ESA_JUICE) January 20, 2023

Ganímedes se encuentra en resonancia orbital 1:2:4 con Europa e Ío, es decir, por cada cuatro vueltas que da Ganímedes a Júpiter, Europa da dos e Ío una.

Calisto

La luna galileana más lejana de todas, dista a 1 882 700 km del planeta, moviéndose a 8.2 km/s, le da una vuelta en poco más de 16 días.

Gráfico: ESA / NASA

Calisto es la segunda luna en tamaño de Júpiter y la tercera en el Sistema Solar, detrás de Titán de Saturno (5148 km). Tiene 4821 km de diámetro, lo que representa el 99% del diámetro de Mercurio, pero solo un tercio de su masa.

Similar a Ganímedes, Calisto está compuesto en un 50% de roca sílice y 50% de agua congelada.

Sobre la superficie se ha observado: hielo, dióxido de carbono, silicatos y algunos compuestos orgánicos. Calisto debe tener un núcleo rocoso, pues no se ha detectado campo magnético. Al parecer, existe un océano líquido a 100 km de profundidad.

La superficie de Calisto es la más antigua de todas en el Sistema Solar. Está llena de cráteres de impacto, no hay señales de actividad tectónica o volcánica.

Tiene una tenue atmósfera de dióxido de carbono y tal vez algo de oxígeno. Además, existe una ionosfera intensa, una capa de la atmósfera compuesta de iones (partículas con carga eléctrica).

Calisto no está en resonancia orbital con las otras lunas galileanas, pero lo estará dentro de mil 500 millones de años, en 1:2:4:8. Calisto presenta también rotación sincrónica.

En unos años conoceremos más de las lunas galileanas ¿Qué estamos por descubrir? JUICE y Europa Clipper lo develarán. german@astropuebla.org