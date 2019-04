Katie Bouman la mujer detrás del algoritmo usado para fotografiar el agujero negro

Katie Bouman es una joven ingeniera que estudió el doctorado en ciencias de la computación en el MIT y en 2016 encontró un método para obtener las imágenes de los agujeros negros.

Bouman se convirtió en la mujer que lideró el proyecto que este miércoles 10 de abril publicó la primera fotografía de un agujero negro.

La joven unió las medidas astronómicas de telescopios de todo el mundo. Llamó al algoritmo CHIRP (Continuous High-resolution Image Reconstruction).

Un equipo de más de 200 astrónomos internacionales, capturaron las primeras imágenes directas de un agujero negro. Aunque muchos se decepcionaron por la poca nitidez de la fotografía, es una verdadera hazaña que requirió ocho telescopios en cuatro continentes.

3 years ago MIT grad student Katie Bouman led the creation of a new algorithm to produce the first-ever image of a black hole.



Today, that image was released.



More info: https://t.co/WITAL1omGl



2016 story: https://t.co/QV7Zf2snEP#EHTblackhole #EventHorizonTelescope pic.twitter.com/u6FBswmGDZ — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) 10 de abril de 2019

El MIT compartió una imagen de Bouman junto a "montones de discos duros con datos de imágenes de agujeros negros", comparando este hecho con la investigación que permitió a los astronautas aterrizar en la luna. Para ello, colocaron una imagen de Margaret Hamilton junto a la joven científica. A Hamilton, que también era del MIT, se le atribuye la escritura del código de software crucial que permitía a la NASA hacer posible una misión a la Luna.

El agujero negro que pudimos observar este miércoles se encuentra en M87 [Messier 87], una galaxia que está en Virgo, un grupo de galaxias. Está a 55 millones de años luz de nuestro planeta.