Alistan segunda misión tripulada a la Estación Espacial Internacional

La NASA y SpaceX señalaron este lunes que se encuentran listos para la segunda misión tripulada comercial a la Estación Espacial Internacional (EEI), prevista para despegar a más tardar el próximo 20 de abril con cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de Florida.

Es la segunda misión comercial, la cual tomará la posta a la misión Crew-1 de SpaceX, que partió de la base de Cabo Cañaveral en noviembre del año pasado, y además la primera en la que participan dos astronautas de agencias espaciales socias de la NASA, según se puso de relieve este lunes.

Durante una rueda de prensa, Steve Stich, directivo del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, recordó que antes de la llegada de la cápsula Dragon los astronautas de la EEI moverán la cápsula Dragon Resilience, que transportó a la tripulación de la misión Crew-1 y que fue la primera misión tripulada hecha por una compañía privada.

"La maniobra en sí es bastante sencilla, todo está automatizado", dijo Stich sobre el traslado a otro puerto de la EEI de la cápsula Resilience y cuya tripulación, de acuerdo al directivo, deberá retornar a la Tierra a fines de abril o comienzos de mayo.

Ese margen de tiempo supone que ambas misiones coincidirán entre unos 5 y 7 días en la estación orbital, que de esta forma verá un cierto "tráfico", como reconoció este lunes Kathy Lueders, administradora asociada de la NASA para Exploración y Operaciones Humanas.

"Las tripulaciones se reunirán una vez que lleguen allí, hablarán entre sí y se ajustarán como corresponda", manifestó en la rueda Joel Montalbano, gerente de la EEI.

Aunque podría haber un "pequeño ajuste" en la fecha del despegue desde Cabo Cañaveral, como señaló Stich, la misión Crew-2 lo hará a más tardar partirá el 20 de abril, y a ella le seguirá en el otoño próximo la Crew-3.

Primer vuelo comercial con dos agencias

Benji Reed, director senior de los Programas de Vuelos Espaciales Humanos de la empresa privada SpaceX, señaló que la cápsula Dragon que se usará en la próxima misión es la misma utilizada en la misión de prueba, la Demo-2, que llegó con éxito a la EEI en mayo del año pasado, con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo.

Como el resto de directivos que forman parte de la operación, Reed puso de relieve que la Crew-2 será la tercera que llegue a la estación espacial en menos de un año.

La misión de abril está compuesta por los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como Akihiko Hoshide, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

"Es la primera vez en más de 20 años que un equipo de la NASA, la ESA y JAXA vuelan juntos", destacó este lunes Kimbrough.

Pesquet puso de relieve que se esté dando paso a nuevas generaciones, mientras que Hoshide saludó que sea el segundo astronauta de JAXA que forme parte de estas misiones, luego de Soichi Noguchi, quien integra la crew-1, si bien espera que otros astronautas de la agencia japonesa puedan tener esa oportunidad.

Megan McArthur, esposa del astronauta Robert Behnken, se refirió al entrenamiento "intensivo" recibido en los últimos meses, así como al volumen y la "variable cantidad de aspectos" que tendrán que manejar durante esta misión de al menos seis meses, y en la que harán "cientos de experimentos científicos".

Luego de despegar de la histórica plataforma 39A de Cabo Cañaveral, la Dragon adquirirá una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora a bordo de un cohete Falcon 9 de la firma SpaceX, que para este lanzamiento utilizará el mismo propulsor usado en la misión Crew-1.

Será "la primera vez que se utilizará un propulsor probado en vuelo para un lanzamiento con tripulación", señaló la NASA.

Una vez que la cápsula llegue a la EEI, los astronautas supervisarán una serie de maniobras que se harán de forma automática hasta acoplarse a un puerto de la estación espacial, donde serán recibidos por la tripulación de la Crew-1.