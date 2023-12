La Tierra estará a menor distancia del Sol: ¿cuándo será?

El martes 2 de enero, la Tierra alcanza su menor distancia al Sol en todo 2024, al mismo tiempo, se mueve a su máxima velocidad que en el resto del año.

Seis meses después, el jueves 4 de julio, la Tierra estará lo más alejada del Sol de todo 2024, avanzando a su menor velocidad del año.

Le llamamos perihelio, al momento cuando la Tierra se encuentra menos alejada del Sol, lo que sucede en los primeros días de enero de cada año, mientras que le llamamos afelio, al momento cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol, lo que sucede en los primeros días de julio.

Y esto es normal y sucede año con año.

Algunos definen el perihelio, como el momento cuando la Tierra está más cerca del Sol, pero 147 millones de km., no es cerca, de ahí que le digamos mejor: menos alejada.

LA ÓRBITA

La Tierra se mueve alrededor del Sol en un camino que llamamos órbita de la Tierra, la cual recorre en 365.25 días, el año.

No confundamos la órbita de la Tierra con la órbita terrestre, que es alrededor de la Tierra, por donde se mueven los satélites, la Estación Espacial, el Telescopio Hubble y más lejos, la Luna.

La órbita de la Tierra no es una circunferencia sino una elipse, aunque no está muy alargada, se parece mucho a una circunferencia.

Siendo una elipse, hay un momento en el año cuando la Tierra está a menor distancia del Sol, el perihelio, y seis meses después, la Tierra estará a mayor distancia del Sol, el afelio.

El perihelio y el afelio. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Durante 2024, el perihelio sucederá el 2 de enero a las 18:39 h (hora del centro de México -6 UT) (00:39 del 3 de enero UT), cuando la Tierra alcance una distancia mínima al Sol de 147 100 632 kilómetros.

Mientras que el afelio será el 4 de julio, a las 23:06 h (hora del centro de México -6 UT) (05:06 h UT del 5 de julio), cuando la Tierra esté a 152 099 968 kilómetros del Sol.

Una diferencia de ¡5 millones de km! 4 999 336 para ser precisos.

Manejamos como distancia promedio de la Tierra al Sol, 150 millones de km.

La palabra afelio viene del griego απο (apo) que significa lejos, y ηλιοσ (helios) el Sol. Mientras que perihelio viene del griego περι (peri) = alrededor de.

LA VELOCIDAD

Pero hay más, la Tierra no solo varía su distancia al Sol en el año, sino que también varia la velocidad tanto en el perihelio como en el afelio.

Gracias a las Leyes de Kepler, sabemos que la Tierra se mueve a diferentes velocidades dependiendo de su distancia al Sol. Así, al disminuir su distancia al Sol (el perihelio), la Tierra aumenta su velocidad, mientras que al alejarse del Sol (el afelio), la Tierra disminuye la velocidad.

La diferencia entre ambas velocidades es mínima, siendo de 30.29 km/s (109 044 km/h) en el perihelio y 29.29 km/s (105 444 km/h) en el afelio.

La Precesión de los Equinoccios. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

LAS ESTACIONES

El próximo 2 de enero, la Tierra se encontrará en perihelio, su menor distancia al Sol y a mayor velocidad en todo 2024, pero ¿No debería hacer calor si estamos más cerca del Sol? Y seis meses después, cuando la Tierra esté más alejada del Sol ¿No debería ser invierno?

Aunque parezca ilógico, no lo es.

Las Estaciones en la Tierra no dependen de la distancia al Sol sino de la redondez de la Tierra y la inclinación, que hace que en un hemisferio los rayos de Sol caigan oblicuos (inclinados) y al mismo tiempo en el otro hemisferio caen perpendiculares.

Cuando los rayos caen oblicuos, deben cruzar más atmósfera y pierden más energía, al llegar al suelo no calientan mucho. Mientras que al caer perpendiculares, pierden menos energía al recorrer menos atmósfera y al llegar al suelo calientan más.

Esto significa que dependiendo de la posición de la Tierra respecto al Sol (el mes), es como caerán los rayos en un hemisferio o en otro.

La Tierra presenta una inclinación de 23.5º. Es por eso que si en el hemisferio norte caen perpendiculares los rayos del Sol, en el hemisferio sur caen oblicuos. En el norte será verano y en el sur invierno. Y seis meses después, será lo opuesto.

Cabe mencionar, que durante todo el año, la inclinación de la Tierra siempre está dirigida en la misma dirección, solo varía la posición de la Tierra alrededor del Sol.

Es decir, el norte del eje de rotación de la Tierra apunta a una estrella, la estrella polar o Polaris, en la cola de la constelación de la Osa Menor. Y esto no varía, sin importar en qué mes del año nos encontremos.

Sin embargo, hay que hacer dos observaciones.

Parecería que la inclinación de la Tierra no varia, pero sí lo hace, la Tierra inclinada da un giro similar a un trompo a punto de caer cada 25 776 años, por lo que durante nuestra vida y la de varias generaciones, la Tierra ha variado poco la dirección de la inclinación, no es notorio para nosotros. A este movimiento se le llama Precesión de los Equinoccios y fue descubierto por el más grande astrónomo de la antigüedad, Hiparco de Nicea, ¡en el siglo II a. C!

Será dentro de casi 13 mil años, cuando la inclinación de la Tierra apunte a otra estrella (Vega) y entonces, si veremos cambios en las estaciones.

Por último, sí existe una diferencia en las temperaturas en el hemisferio norte y en el sur, pero es por razones geográficas: en verano en el Polo Norte la temperatura promedio es de 0° y en verano en el Polo Sur es de -28.2°. En invierno en el Polo Norte la temperatura promedio es de -40° mientras que en el Polo Sur es de -60°. Es más frío el Polo Sur porque es un macizo de roca con una capa de hielo muy gruesa, es el continente más alto del mundo, mientras que el Polo Norte es agua congelada rodeada de tierra.

¡Feliz año nuevo y feliz perihelio!