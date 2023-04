La interacción entre la Tierra y el Sol produce un extraño sonido y la NASA lo revela

Al pensar en el espacio, te puedes imaginar un lugar oscuro y en completo silencio, pero la realidad es que muchos planetas e incluso galaxias producen sonidos que la NASA se encarga de descifrar.

Esta vez, a través de un nuevo proyecto de ciencia financiado por la agencia espacial estadounidense llamado HARP, se logró descifrar el sonido que se produce con la interacción de la Tierra y el Sol.

“El entorno magnético de la Tierra está lleno de una sinfonía de sonido que no podemos escuchar. En todo nuestro planeta, las ondas de frecuencia ultra baja componen una opereta cacofónica que retrata la relación dramática entre la Tierra y el Sol”, describe la NASA tras conocer los resultados.

¿Qué tipo de interacción?

El campo magnético de la Tierra nos protege de las partículas solares, pero cuando éstas chocan, las líneas del campo magnético y el plasma alrededor de la Tierra “vibran como las cuerdas pulsadas de un arpa, produciendo ondas de frecuencia ultra baja”.

Desde 2007, la NASA ha recopilado información sobre las ondas de plasma en la magnetosfera de la Tierra a través de la misión THEMIS (la cual consta de cinco satélites que vuelan por el “arpa” magnética de nuestro planeta.

Pero las frecuencias de las ondas que mide THEMIS son demasiado bajas para que nuestros oídos las escuchen. Ahora, el equipo de HARP las aceleró para convertirlos en ondas de sonido.

¿Cómo? Mediante el uso de una herramienta interactiva desarrollada por el equipo que ahora pone a nuestra disposición el curioso sonido que emiten estos grandes astros.

Así se escucha

En sus redes sociales, la NASA compartió los primeros resultados. Los miembros de HARP han convertido esas ondas que antes no se escuchaban en silbidos, crujidos y silbidos audibles y aquí te lo dejamos:

“La sonificación de datos brinda a los seres humanos la oportunidad de apreciar la música natural del cosmos”, dijo Robert Alexander, parte del equipo de HARP. “Escuchamos sonidos que están literalmente fuera de este mundo, y para mí eso es lo más parecido a flotar en un traje espacial”.

Este proyecto funcionará para otras investigaciones, como los sonidos que escuchan los radioaficionados que participan en el proyecto HamSCI o las auroras en forma de onda examinadas a través del proyecto Aurorasaurus.