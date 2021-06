Lanza SpaceX satélite de seguridad nacional de EU con cohete reciclado

SpaceX lanzó desde Florida, EU, un cohete Falcón 9 reciclado para llevar al espacio un satélite de navegación como parte de la misión GPS III de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF).

Se trata del quinto satélite de navegación autorizado por el Departamento de Defensa de EU y el primero que se lanza con un cohete reciclado.

Flight-proven Falcon 9 launches GPS III-5 to orbit pic.twitter.com/5Wu96cXCPM — SpaceX (@SpaceX) June 17, 2021 Falcon 9 went vertical on the pad last night ahead of today's launch of the GPS III-5 mission. Webcast will go live about 15 minutes before liftoff → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/XMorYNznDw — SpaceX (@SpaceX) June 17, 2021

A las 12.09 hora local el cohete despegó con éxito desde la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, en el centro de Florida.

La USSF, la nueva rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, creada en 2019, busca con la misión GPS III SV05 fortalecer el Centro de Sistemas Espaciales y de Misiles (SMC, por su sigla en inglés).

Tras unos diez minutos de la salida, la primera etapa del cohete, la parte reutilizable, completó su regreso para aterrizar con éxito en una plataforma flotante en el Atlántico llamada "Solo lea las instrucciones", descenso que se pudo observar en la transmisión por internet pese a la nubosidad en la zona.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Qué hermosa vista de ese aterrizaje en la primera etapa", dijo Youmei Zhou, ingeniero de propulsión de SpaceX que narró el lanzamiento.

Ciencia China hace historia: sonda Tianwen-1 llega a Marte en su primera misión

Esta operación permite que SpaceX pueda volver a utilizar las partes más caras del cohete, lo que a su vez reduce el costo del acceso al espacio para lanzamientos comerciales o del Gobierno estadounidense.

El Falcon 9 lanzado este jueves ya se había utilizado para enviar el satélite GPS III SV04 en noviembre del año pasado.

El Departamento de Defensa estadounidense adjudicó a la compañía de Elon Musk 5 de los 6 contratos de lanzamiento de satélites GPS III valorados en cerca de 500 millones de dólares.