Lanza SpaceX su primera cápsula diseñada para tripulación rumbo a la EEI

Cabo Cañaveral.- La compañía SpaceX lanzó este sábado con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) su primera cápsula diseñada para transportar astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La cápsula Crew Dragón, una versión mejorada del módulo de carga Dragon, fue lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 desde la histórica plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. a las 02:49 hora local (07:49 GMT).

"Despega! el siguiente gran salto en un nuevo capítulo de los sistemas de vuelos espaciales humanos de los Estados Unidos ha dejado la plataforma", escribió la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) en su cuenta de Twitter, por la que emitió en directo el lanzamiento.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX's #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. — NASA (@NASA) 2 de marzo de 2019

La cápsula Crew Dragón está programada para acoplarse a la Estación Espacial Internacional el domingo 3 de marzo a las 10:55 GMT.

"Crew Dragon de SpaceX se ha separado de su cohete mientras la nave espacial continúa dirigiéndose a la EEI en su vuelo inaugural", añadió la NASA en un nuevo tuit.

Esta es la primera vez que se ha lanzado nuevamente desde territorio de Estados Unidos una cápsula de tripulación desde 2011.

Este primer vuelo de prueba sin tripulación del Programa de Tripulación Comercial de la NASA proporcionará datos sobre el rendimiento del cohete Falcon 9, la capsula tripulada Dragón y los sistemas terrestres, así como las operaciones en órbita, acoplamiento y aterrizaje.

El vuelo también proporcionará datos valiosos para que la NASA certifique el sistema de transporte de la tripulación de SpaceX para el transporte de astronautas hacia y desde la estación espacial.

Esta previsto que el vuelo de prueba Demo-2 de SpaceX, que llevará a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial, se lanzará en julio de este año.

Después de cada vuelo, la NASA revisará los datos de rendimiento para garantizar que cada misión próxima sea lo más segura posible. Una vez completados todos los vuelos de prueba, la NASA continuará con su revisión de los sistemas y los datos de vuelo para la certificación antes del inicio de los vuelos tripulados regulares a la Estación Espacial Internacional.

Dentro de la cápsula va un maniquí vestido con traje de astronauta similar al que SpaceX envió al espacio en 2018 sentado en un automóvil deportivo a bordo del cohete Falcon Heavy.