Las constelaciones de Hércules y la Corona Boreal

Al iniciar las noches de junio, dos tenues pero hermosas constelaciones aparecen entre brillantes estrellas, la Corona Boreal y Hércules. Para observarlas necesitará estar en un lugar obscuro o utilizar al menos binoculares si observa desde la ciudad.

MITOLOGÍA DE HÉRCULES

O Heracles, es el héroe griego más famoso. Es hijo de Zeus y la mortal Alcmena. Nacido con el nombre de Alcídes, fue Apollo quien lo nombró Heracles, en honor a Hera, la esposa de Zeus.

Hera, molesta por la infidelidad de su esposo, envió dos serpientes a matar a Hércules siendo un bebé. Pero por su extraordinaria fuerza, Hércules las mató.

Las aventuras de Hércules narradas en la mitología son numerosas, siendo las más famosas los Doce Trabajos.

Los cúmulos globulares M13 y M92 en Hércules. Foto: George K. | Daniel Bramich, Nik Szymanek

Hera, buscando aún venganza, intoxicó a Hércules, quien perdió la razón y mató a su esposa, a sus hijos y a dos sobrinos. Al recuperarse y conocer su crimen, Hércules quedó destrozado y buscó redimirse. Para ello le otorgaron diez trabajos. En uno le ayudó su sobrino Yolao y en otro quedó la duda si las fuerzas de la naturaleza habían facilitado el trabajo a Hércules y además había recibido un pago por ello, por lo que se le agregaron dos trabajos más, quedando al final, doce: Matar al León de Nemea, matar a la Hydra del lago Lerna, capturar a la Cierva de Cerinea, capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías en un solo día, matar a los pájaros del Estínfalo, capturar al Toro de Creta, robar las yeguas de Diómedes, robar el cinturón de Hipólita, hurtar el ganado de Gerión, robar las manzanas del jardín de las Espérides y capturar al can Cerbero y sacarlo del inframundo.

Cuando Hércules murió, a causa de un engaño del centauro Neso a Deyanira, esposa de Hércules, Zeus subió a su hijo a los cielos.

MITOLOGÍA DE LA CORONA BOREAL

He aquí una de tantas versiones del mito de la corona.

En Creta reinaban Minos y Pasifae. Su hijo Androgeo participó en los juegos Panateneas celebrados en Atenas, en donde venció sin dificultad. Egeo, rey de Atenas, molesto por la derrota de sus competidores, invitó a Androgeo a matar al toro de Marathon. Pero fue una trampa, Androgeo murió en la lucha. Minos, triste por la muerte de su hijo, atacó Atenas pero no logró tomarla. Entonces pidió a Zeus su intervención, quien envió sequía y hambre a Atenas. El oráculo instruyó a los atenienses que sacrificando a las hijas de Jacinto de Lacedemonio salvarían Atenas, pero no resultó. Una nueva sentencia del oráculo decía que Atenas debía enviar cada siete años a jóvenes al Minotauro, quienes serían su alimento. En uno de los envíos, iba Teseo, hijo de Egeo, con la misión de matar al Minotauro y liberar a su pueblo del macabro tributo. Entonces, Ariadna, también hija de Minos y Pasifae, al ver a Teseo se enamoró de él y huyeron para casarse. Pero Teseo la abandona y ella se casa con Dionisio, quien en la boda, lanzó la corona que portaba Ariadna al cielo, para conmemorar su unión.

Ambas constelaciones son de las 48 originales de Ptolomeo. Siendo en la actualidad 88 constelaciones.

Hércules y la Corona Boreal. Gráfico: Urania's Mirror, Sidney Hall, 1825

CÓMO OBSERVAR

Al igual que el héroe, usted tiene cuatro trabajos astronómicos a realizar: encontrar a Hércules, las joyas de la Corona y dos cúmulos globulares.

Durante junio, alrededor de las 9 de la noche, hora del centro de México (-5 UT, horario de verano), al este, por donde sale el Sol cada mañana, verá a dos brillantes estrellas, Arcturus de la constelación del Boyero y Spica de la constelación de la Virgen (Virgo). Abajo, cerca del horizonte noreste se asoma la brillante estrella Vega de la constelación de la Lyra. En la noche del 19 de junio (2021), la Luna estará a un costado de Spica. Por si fuera necesario, para encontrar a Arcturus, puede apoyarse con la constelación de la Osa Mayor.

Debajo del Boyero está la Corona Boreal, una constelación de siete estrellas débiles que forman un semicírculo, las joyas de la corona. Su estrella principal es Alphecca o Gemma.

En un principio, solo era la constelación de la Corona, después se agregó Boreal (Vientos del norte), para distinguirla de otra constelación, la Corona Austral, al este del Escorpión, en el cielo del sur.

El mensaje cósmico, enviado en 1974 a M13. Gráfico: Arne Nordmann

Debajo de la Corona Boreal se encuentra la constelación de Hércules. Cuatro tenues estrellas forman un cuadrilátero, el cuerpo de Hércules, de ahí parten las estrellas que forman los brazos y las piernas del héroe.

CÚMULOS GLOBULARES

Aunque en Hércules existen varios objetos interesantes, veamos aquellos que podemos observar desde casa, mediante binoculares o telescopios pequeños, dependiendo la contaminación lumínica desde donde hacemos nuestra observación.

El Gran Cúmulo de Hércules, M13 (Messier 13), el Racimo, es el cúmulo globular más brillante del hemisferio norte. Se encuentra sobre la línea que separa a las dos estrellas de arriba del cuadrilátero.

Hércules estrangula a una de las serpientes. Foto: Marie-Lan Nguyen, 2006 | Escultura del siglo II, Museo Capitoline, Roma

M13 está a 25 100 años luz de nosotros, lo que significa, que la luz que observamos salió de M13 hace 25 100 años y viajó en el espacio a la velocidad de la luz (300 mil km/s). M13 tiene un diámetro de 146 años luz, una masa de 600 mil soles y una edad de 11 mil millones de años.

En 1974 se envío a M13 desde el recién desaparecido radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, un saludo cósmico, un mensaje informando quienes somos y en donde estamos. El mensaje llegará a M13 dentro 25 100 años. En el supuesto de que alguna civilización lo reciba y conteste, la respuesta tardaría en llegarnos otros 25 100 años.

Al norte del cuadrilátero se encuentra otro cúmulo globular, M92, ubicado a 26 mil años luz de distancia, con una masa de 200 mil soles, un diámetro de 145 años luz y una edad de 11 mil millones de años.

Ariadna abandonada por Teseo. Gráfico: Angelica Kauffmann, 1774 | Museum of Fine Artes, Houston, Tx

Los cúmulos globulares son agrupaciones de estrellas viejas, ubicados alrededor de nuestra galaxia la Vía Láctea. En ellos, las estrellas permanecen juntas. A diferencia de los cúmulos abiertos, formados por estrellas jóvenes, ubicados dentro de nuestra galaxia y con el tiempo, las estrellas se separarán.

Si hoy no consigue su observación, no se desanime, la contaminación lumínica afecta y será necesario buscar un lugar obscuro, además, hay que esperar noches sin nubes. Hércules y la Corona Boreal no son constelaciones brillantes, pero ubicando a la constelación de la Osa Mayor, y a las brillantes estrellas Arcturus, Spica y Vega, no debería ser complicado encontrarlas. german@astropuebla.org