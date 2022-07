Las Perseidas 2022

Las Perseidas ocurren del 17 de julio al 24 de agosto. Del 11 al 13 de agosto son los días con más meteoros, de 60 a 100 cada hora, pero el mismo día 11 es Luna Llena lo que impedirá ver muchos meteoros. Por eso, este año será mejor observar días antes y después de esta fecha.

La constelación de Perseo emerge sobre el horizonte noreste desde la medianoche, a esa hora ya vería alguna perseida, sin embargo, verá más a partir de la una de la mañana y hasta el amanecer, ya que entre más alto esté la constelación en el cielo, el horizonte, edificios o árboles no estorbarán.

Las lluvias de meteoros se observan a simple vista, ya que un meteoro brilla en un par de segundos y es imposible seguirlos con binoculares o telescopio.

Puede ver las Perseidas desde la ciudad pero evite las luminarias. Sin embargo, no verá los meteoros de brillo débil. Para ver más meteoros será mejor salir al campo. Quienes viven en poblaciones pequeñas o en colonias con poca iluminación, tendrán mejor oportunidad.

Prepare una silla reclinable o una colchoneta viendo al noreste. No intente observar de pie, pronto le molestará el cuello y acabará su deseo de observar. Tampoco vea su teléfono, tableta o televisión. Sus ojos necesitan 20 minutos para adaptarse a la obscuridad para ver más meteoros. Esa adaptación se pierde en menos de un segundo si mira la pantalla de su teléfono y, deslumbrado, no verá ni los meteoros brillantes.

Las Perseidas de 2012 en Wyoming. EE. UU. | Foto: David Kingham

Los meteoros

O estrellas fugaces, son piedritas del espacio de no más de dos centímetros de diámetro, que chocan contra la Tierra a una alta velocidad, por la fricción con el aire se calientan y estallan. A la luz del estallido le llamaremos meteoro, y a la piedrita en la atmósfera, la que nunca vemos, le llamamos bólido o aerolito.

Esas piedritas se encuentran en el camino que sigue la Tierra alrededor del Sol, la órbita. Por eso, cada año cuando la Tierra pasa por la misma zona, ocurren las lluvias de meteoros.

Las piedritas fueron dejadas ahí por un cometa que cruzó la órbita de la Tierra.

Los cometas son rocas de hielo que se mueven en torno al Sol en órbitas muy alargadas. Al avanzar rumbo a las cercanías del Sol, el aumento de la temperatura y el viento solar (partículas), ocasionan que la roca de hielo comience a evaporarse, los gases atrapados en su interior se expandirán y romperán la superficie en estallidos, aventando piedritas y gas al espacio. Así se formará una nube alrededor del hielo, llamada coma y aparecerá la característica cola de los cometas.

En el caso de las Perseidas, el cometa progenitor es el 109P / Swift-Tuttle de 26 km de diámetro, el cual nos visitó en 1992 y regresa cada 133 años. Los escombros del cometa Swift-Tuttle chocan contra la Tierra a 59 km/s o 212 mil 400 km/h.

Mapa para observar las Perseidas. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Si el cometa 109P /Swift-Tuttle cruza la órbita de la Tierra cada 133 años, ¿podría colisionarnos? La respuesta es sí. Los astrónomos calculan que en los próximos dos mil años no hay peligro, no así el 15 de septiembre del año 4 mil 479, con una probabilidad de colisión del 0.000002%. Aunque lo más probable es que para entonces, la humanidad haya desviado al cometa desde siglos antes. Si colisionara contra la Tierra, sería 27 veces más poderoso que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Por ello, este cometa es el más peligroso conocido.

Por cierto, no debe confundir meteoro con meteorito. Solo los que sobreviven a la atmósfera y caen al suelo son meteoritos. Si no cae al suelo, no es meteorito. Una lluvia de meteoritos sería catastrófica, las que anunciamos son lluvias de meteoros.

El nombre

Los meteoros de una lluvia de meteoros parecen partir de un punto en el cielo llamado radiante. En el caso de las Perseidas, el radiante está en la constelación de Perseo, el de las Geminidas en Gemini (Los Gemelos) y el de las Leonidas en Leo. Sin embargo, es sólo la perspectiva de observación, nada tienen que ver los meteoros con las estrellas de las constelaciones. Los meteoros estallan y brillan a 100 km de altura, en la atmósfera terrestre, mientras que las estrellas de las constelaciones están a años luz de distancia.

Otras lluvias de meteoros

Aunque hay varias al año, muchas sólo presentan 5, 10 o 20 meteoros por hora. Aumenta la probabilidad de observar algo si hay más meteoros.

Por ello, las que debe tener en cuenta, aparte de las Perseidas, son: las Cuadrántidas del 3 de enero y las Gemínidas del 14 de diciembre, las cuales presentan hasta 100 meteoros por hora.

Se da el caso que cierto año, una lluvia de meteoros tendría más meteoros por explosiones en el cometa. Así, en 2022 se pronostican ¡hasta 300 meteoros por hora! para las Leonidas de noviembre.

Para completar su observación, vea a Marte y Júpiter. Con telescopio vea cerca del radiante al Doble Cúmulo de Perseo (DCP), dos enjambres de estrellas muy hermosos. Y nada lejos, siguiendo la constelación de Cassiopeia (W inclinada) encontrará a la galaxia de Andrómeda. german@astropuebla.org