Leónidas 2022: Una espectacular lluvia de meteoros

La lluvia de meteoros Leónidas ocurre cada año, del 6 al 30 de noviembre, siendo las noches del 17 al 21 cuando más meteoros son visibles. Por lo general brillan de 15 a 20 meteoros por hora, aumentando cada 33 años.

Las Leónidas son famosas por la tormenta de 1833, cuando durante nueve días brillaron de ¡100 mil a 240 mil meteoros! Y 33 años después, en 1866, hasta 17 mil.

Para 2022, el astrónomo Mijail Maslov predice de 250 a 300 meteoros por hora, a causa de la explosión de 1733 en el cometa Tempel-Tuttle.

La tormenta de las Leónidas de 1833 | Gráfico: Biblie Readings for the Home Circle (Seventh Days Adventist) 1889

Es una cantidad importante de meteoros, considerando que cada año, las lluvias de meteoros más esperadas son las Perseidas de agosto, las Gemínidas de diciembre o las Cuadrántidas de enero, las cuales presentan alrededor de 100 meteoros por hora.

Cómo suceden

Las lluvias de meteoros o lluvias de estrellas son un evento astronómico - meteorológico, causadas por piedritas, llamados meteoroides, de unos 2 cm de diámetro, que chocan contra nuestro planeta a gran velocidad. Al rozar la atmósfera aumenta su temperatura y estallan, a 100 km de altura, produciendo luz, que vemos como meteoro o estrella fugaz.

Al entrar el meteoroide a la atmósfera le llamaremos bólido o aerolito, a la luz del estallido: meteoro o estrella fugaz. Es incorrecto llamarles meteoritos o lluvia de meteoritos, ya que los meteoritos son las rocas que caen al suelo, y este no es el caso.

En una lluvia de meteoros, estos parecen partir de un punto en el cielo, llamado radiante. Dependiendo de la constelación en donde esté el radiante, la lluvia recibirá su nombre. El radiante de las Leónidas está en Leo (El León), el de las Gemínidas en Gemini (los Gemelos) o el de las Perseidas en Perseo.

Sin embargo, no existe relación entre las estrellas de las constelaciones y los meteoros, salvo la perspectiva del observador. Las estrellas están a años luz de distancia y los meteoros estallan a sólo 100 km de altura en la atmósfera terrestre.

La nube de escombros de las Leónidas | Gráfico: meteorshowers.org https://www.meteorshowers.org/view/Leonids

El cometa

Las piedritas que ocasionan las lluvias de meteoros son material regado al espacio por los cometas, que son rocas de hielo que se mueven alrededor del Sol en órbitas muy alargadas. Al avanzar rumbo a las cercanías del Sol, el aumento de la temperatura y del viento solar (partículas del Sol), hacen que la roca de hielo comience a evaporarse, gases al interior se expanden y rompen la superficie del hielo en estallidos, arrojando gas y piedritas al espacio. Alrededor del hielo se forma una nube de vapor y gas llamada Coma, y aparece la distintiva cola de los cometas.

Todo lo expulsado por el cometa, el vapor, el gas y las piedritas, se mueve detrás del cometa sobre su misma trayectoria. Si el cometa cruza la órbita de nuestro planeta, en algún momento del año este material chocará contra la Tierra produciendo las lluvias de meteoros.

Las piedritas de las Leonidas nos colisionan a 71 km/s. Provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle, de 3.6 km de diámetro. Orbita al Sol cada 33 años. Se aleja a más allá de la órbita de Urano y se acerca al Sol a casi la misma distancia a la que se encuentra la Tierra del Sol. Nos visitó en 1998 y regresará en 2031. Ahora se encuentra más allá de Júpiter, imposible de ver.

Cada año, las Leonidas depositan hasta 12 toneladas de polvo y piedritas sobre la Tierra.

En 1867 los astrónomos Giovanni Schiaparelli y Jean Urbain Leverrier, demostraron que la trayectoria de las Leónidas coincide con la del cometa Tempel-Tuttle, descubriendo la relación entre los cometas y las lluvias de meteoros.

El cometa Tempel-Tuttle no es peligroso aunque cruza la órbita de la Tierra, ya que no tiene riesgo de colisionarnos en varios siglos. La próxima menor distancia a la Tierra la alcanzará el 18 de diciembre de 2163, a 50 veces la distancia a la Luna ¡muy lejos!

Una Leónida sobre Virginia EU en 2013 | Foto: Dirtman's Images

Cómo observarlas

En 1733 una explosión mayor en el cometa Tempel-Tuttle, generó una gran nube de gas y piedritas. Esta nube colisionaría a la Tierra a la medianoche del 18 al 19 de noviembre de 2022 (6 UT) (hora del centro de México), lo que provocaría de 250 a 300 meteoros por hora.

Debe mirar al noreste y sus alrededores desde la noche del 18 de noviembre. La Luna saldrá cerca de las 3 a. m. del día 19, estorbando nuestra observación, aunque para entonces se espera hayan brillado la mayoría de los meteoros.

Abríguese bien, no intente observar de pie porque se cansará, mejor utilice unas colchonetas. No vea la pantalla de su celular porque deslumbrado no verá los meteoros y deberá esperar 20 minutos a que sus ojos se adapten a la oscuridad. Si ve el celular, esa adaptación se pierde en un segundo.

Aunque siempre será mejor salir al campo a observar, desde la ciudad es posible ver varios meteoros, solo evite las luminarias.

Las predicciones de meteoros son difíciles de hacer, con esto en mente, esperamos ser testigos de un hermoso espectáculo celeste. german@astropuebla.org