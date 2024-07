Despide a julio con la Lluvia de Delta Acuáridas: cuándo y dónde se puede ver

Los fenómenos astronómicos que el universo regala a los humanos continúan este 2024. Una lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas está apunto de suceder en el cielo, a continuación te decimos cuándo sucederá para que estés pendiente si quieres disfrutar del espectáculo celeste.

Su nombre deriva de su cercanía con la constelación de Acuario, pues es desde ese punto en donde inician los destellos luminosos.

¿Cuándo se verán las estrellas fugaces Delta Acuáridas ?

La lluvia de meteoros Delta Acuáridas es un fenómeno que ocurre año con año y alcanza el punto más visible a finales de julio, por lo que es un evento único para despedir al séptimo mes del año.

Sin embargo, estas estrellas fugaces comienzan a aparecer en el cielo desde el 12 de julio y desaparecen aproximadamente el 23 de agosto.

El momento más visible de las Delta Acuáridas ocurrirá el 31 de julio, de acuerdo con National Geographic.

Para poder ver estos meteoros no es necesario recurrir a un telescopio especializado. Podría usar binoculares para poder apreciar mejor los destellos, pero si no cuentas con ellos no importa.

Lo único que necesitas es estar en lugar alejado lo mayormente posible de fuentes lumínicas, ubicar en el cielo la constelación de acuario y esperar a que tus pupilas se adapten a la oscuridad y tener paciencia para empezar a ver la lluvia de Delta Acuáridas.

Este evento astronómico será más visible en regiones del hemisferio sur del planeta, pero también será posible de verse en los países del hemisferio norte.

Lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas ℹ 👀



Actividad: Entre mediados de este mes y mitad de agosto 📅

Máximo: noche del 30 al 31 | Buenas condiciones: luna menguante 🌗

Antes del amanecer 🕖#ObservaelcieloPlanetariodeMadrid 👀 pic.twitter.com/aDgbYc7Xb4 — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) July 15, 2024

¿Qué son las Delta Acuáridas?

Expertos en astronomía calculan que las Delta Acuáridas provienen del cometa 96P Machholz, que orbita alrededor del Sol cada 5 años aproximadamente, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España.

Las delta acuáridas tienen su radiante en la estrella delta, denominada “Skat”, de la constelación de Acuario. Se denomina "radiante" al punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces.