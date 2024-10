Los zombies existen… Y están entre nosotros

Estudio los hongos, un enorme reino biológico que incluye mohos, hongos, levaduras, setas y hongos zombificadores. Pero no tienes de qué preocuparte, pues estos "organismos devoradores de cerebros" tienden a atacar sólo a los insectos.

Uno de los ejemplos más famosos es el hongo de la hormiga zombi, Ophiocordyceps unilateralis, que forma parte de un grupo más grande conocido como hongos Cordyceps. De hecho, este hongo inspiró el videojuego y la serie de HBO The Last of Us, en la que una infección fúngica generalizada convierte a las personas en criaturas similares a zombis y provoca el colapso de la sociedad.

En el mundo real, las hormigas suelen entrar en contacto con este hongo cuando las esporas (partículas reproductivas del tamaño del polen que produce el hongo) caen sobre la hormiga desde un árbol o una planta que está sobre su cabeza. Las esporas penetran en el cuerpo de la hormiga sin matarla.

Una vez dentro, el hongo se propaga en forma de levadura. La hormiga deja de comunicarse con sus compañeras de nido y se tambalea sin rumbo fijo. Con el tiempo se vuelve hiperactiva.

Finalmente, el hongo hace que la hormiga trepe por una planta y se aferre a una hoja o un tallo con sus mandíbulas, un comportamiento llamado cumbre. El hongo cambia a una nueva fase y consume los órganos de la hormiga, incluido su cerebro. Un tallo brota de la cabeza del insecto muerto y produce esporas, que caen sobre las hormigas sanas que están debajo, iniciando el ciclo nuevamente.

Los científicos han descrito innumerables especies de Ophiocordyceps. Cada una es diminuta, con un estilo de vida muy especializado. Algunas viven solo en áreas específicas: por ejemplo, Ophiocordyceps salganeicola, un parásito de las cucarachas sociales, se encuentra solo en las islas Ryukyu de Japón. Supongo que hay muchas más especies en todo el mundo esperando ser descubiertas.

El hongo de la cigarra zombi, Massospora cicadina, también ha recibido mucha atención en los últimos años. Infecta y controla a las cigarras periódicas, que son cigarras que viven bajo tierra y emergen brevemente para aparearse en ciclos de 13 o 17 años.

El hongo mantiene a las cigarras con energía y volando, incluso mientras consume y reemplaza sus partes traseras y abdómenes. Este comportamiento prolongado de "huésped activo" es poco común en los hongos que invaden insectos. Massospora tiene miembros de la familia que atacan moscas, polillas, milpiés y escarabajos soldados, pero hacen que sus huéspedes se eleven y mueran, como las hormigas afectadas por Ophiocordyceps.

Las verdaderas amenazas

Estas diversas asociaciones mórbidas (relaciones que conducen a la muerte) se formaron y refinaron a lo largo de millones de años de tiempo evolutivo. Un hongo que se especializa en infectar y controlar hormigas o cigarras tendría que desarrollar herramientas enormemente nuevas a lo largo de millones de años más para poder infectar incluso a otro insecto, incluso uno que esté estrechamente relacionado, y mucho menos a un ser humano.

En mi investigación, he recolectado y manipulado cientos de cigarras zombis vivas y muertas, así como innumerables insectos, arañas y milpiés infectados con hongos. He diseccionado cientos de especímenes y descubrí aspectos fascinantes de su biología. Y a pesar de esta exposición prolongada, todavía controlo mi propio comportamiento.

Algunos hongos amenazan la salud humana. Algunos ejemplos incluyen Aspergillus fumigatus y Cryptococcus neoformans, que pueden invadir los pulmones de las personas y causar síntomas graves similares a la neumonía.

El Cryptococcus neoformans puede propagarse fuera de los pulmones hacia el sistema nervioso central y causar síntomas como rigidez de nuca, vómitos y sensibilidad a la luz.

El hongo de la hormiga zombi, Ophiocordyceps unilateralis, fue el que inspiró el videojuego y la serie de HBO The Last of Us, en la que una infección fúngica generalizada convierte a las personas en criaturas similares a zombis

Las enfermedades fúngicas invasivas están aumentando en todo el mundo. También lo están las infecciones fúngicas comunes, como el pie de atleta (una erupción entre los dedos de los pies) y la tiña, una erupción que, a pesar de su nombre, es causada por un hongo.

Los hongos prosperan en ambientes permanentemente cálidos y húmedos. Puedes protegerte contra muchos de ellos duchándote después de sudar o ensuciarte y no compartiendo ropa deportiva ni toallas con otras personas.

No todos los hongos dan miedo, e incluso los más alarmantes no te convertirán en un muerto viviente. Lo más cerca que estarás de un hongo zombi es viendo películas de terror o jugando videojuegos.

Si tienes suerte, encontrarás una hormiga o una mosca zombi en tu propio vecindario. Y si crees que son geniales, podrías convertirte en un científico como yo y pasarte la vida buscándolas.

* El autor es profesor de Micología y Fitopatología de la Universidad de Virginia Occidental. Traducción de El Sol de México.