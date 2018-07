Marte en su máximo acercamiento a la Tierra, oportunidad que ocurre cada 15 años

Marte registrará este martes, 31 de julio, su máximo acercamiento a la Tierra desde 2003. Concretamente, la distancia se reducirá a 57.56 millones de kilómetros, según la NASA.

El planeta está en oposición al sol el 27 de julio, lo que significa que estará frente al sol en el cielo de la Tierra, solo 51 días antes de que pase a través del perihelio, punto más cercano relativo al sol en su órbita.

Este 31 de julio, el diámetro aparente del disco del planeta será tan grande como 24.3 segundos de arco, casi el mayor que puede obtener, 25.1 segundos de arco.

Asimismo, según la NASA, el Planeta Rojo resplandecerá a una magnitud de -2.7, dos veces más brillante que Júpiter, pero más tenue que Venus. Mirando a través de un telescopio con un ocular que con 75 aumentos, el disco de Marte aparecerá tan grande como el disco de la luna a simple vista.

Sin embargo, Marte estará más al sur cuando esté en su mejor momento; estará en la constelación zodiacal de Capricornio, con una declinación de -25.8 grados. Como tal, los observadores en las latitudes del norte nunca verán el planeta muy alto en el cielo, por lo que la turbulencia atmosférica afectará la vista más de lo normal.

¡Hola, vecino! Marte estará aproximadamente a 35.8 millones de millas de nosotros hoy por la noche. Lo más cerca que estará de la Tierra será a las 12:45 a.m. PST del 31 de julio. No te lo pierdas, Marte no se volverá a acercar tanto hasta el 2020 🔭 Más: https://t.co/DauL8BlAQt pic.twitter.com/he1xqAXnZL — NASA en español (@NASA_es) 30 de julio de 2018

Por el contrario, a los observadores de Sudamérica, Sudáfrica y Australia se les presentará una oportunidad de visualización excepcional, ya que el planeta pasará casi directamente por encima.

El disco telescópico marciano aparecerá con al menos 14 segundos de arco de diámetro durante casi cinco meses, desde el 24 de mayo hasta el 13 de octubre, más de lo que ha sido en un intervalo tan prolongado durante más de una década.