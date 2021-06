Mira al cielo durante las noches de junio, podrás ver el Diamante de Virgo

En primavera y verano, brillantes estrellas forman el asterismo el Diamante de Virgo. Una figura para observar en las noches de junio a simple vista, solo necesitará un cielo despejado y poca contaminación lumínica.

El Diamante de Virgo es un asterismo, no una constelación ¿Cuál es la diferencia entre estas dos agrupaciones de estrellas?

EL DIAMANTE DE VIRGO

Al iniciar las noches a finales de primavera y las de verano, alrededor de las 9 de la noche (hora del centro de México), vea al este-sureste a dos estrellas brillantes. No hay pierde, son las únicas estrellas brillantes en esa zona al iniciar la noche: Arcturus de la constelación del Boyero y Spica de la constelación de La Virgen (Virgo). El sábado 19 de junio, la Luna estará a un costado de Spica. Recuerde que el este, es por donde “sale” el Sol cada mañana.

Te recomendamos: Las constelaciones de Hércules y la Corona Boreal

El asterismo del Diamante de Virgo | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Arriba de Arcturus y Spica brilla la estrella Denébola de la constelación del León. Las tres estrellas forman un triángulo casi equilátero (de lados iguales). Al norte, antes de llegar a la Osa Mayor, brilla la estrella Cor Caroli (El Corazón de Carlos) de la constelación de los Perros de Caza (Canes Venaticci). Las cuatro estrellas: Arcturus, Spica, Denébola y Cor Caroli forman un rombo, un asterismo llamado El Diamante de Virgo.

GALAXIAS

Dentro del Diamante de Virgo se encuentra parte del Cúmulo de Virgo, un conglomerado de entre 1 300 a 2 000 galaxias, de las cuales varias están al alcance de telescopios comerciales para observar desde lugares obscuros. Se recomienda intentan observar las listadas en el catálogo Messier: M49, M58, M60, M61, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90 y M100. Ya que todos los objetos Messier (nebulosas, galaxias, cúmulos abiertos y globulares) están al alcance de telescopios comerciales y algunos de binoculares.

En la galaxia M87 se obtuvo la primera fotografía de un agujero negro en 2019. Para ello participaron ocho radiotelescopios del mundo, siendo uno de ellos el Gran Telescopio Milimétrico, en el Estado de Puebla.

Fotografía del agujero negro en la galaxia M87. | Foto: EHT, Event Horizon Telescope, 2019

Otra galaxia interesante a observar se encuentra en la constelación de los Perros de Caza, ahí se ubica la hermosa galaxia del Remolino, M51, la cual está colisionando con una galaxia más pequeña NGC 5194.

La Galaxia del Remolino, M51 y la galaxia NGC 5194 en colisión. | Foto: Hubble Space Telescope | NASA/ESA

IMAGINANDO

Pero ¿Por qué el Diamante de Virgo es un asterismo y no una constelación?

Las constelaciones y los asterismos son figuras formadas por los seres humanos, utilizando a las estrellas. Pero hay una diferencia notable, las constelaciones son figuras oficiales, aceptadas por la Unión Astronómica Internacional, mientras que los asterismos son figuras no oficiales, para el deleite de los astrónomos aficionados.

En sí, ni las constelaciones ni los asterismos existen en el universo, solo en la imaginación de quién observa. Similar a cuando vemos la figura de un oso en las nubes. El oso no existe ahí, solo en nuestra imaginación. Por ejemplo, dos estrellas que observamos una al lado de la otra, puede que no lo estén en realidad, sino que una esté más alejada de la otra, puede que no exista relación gravitacional entre ellas y que ambas se muevan en direcciones opuestas. En el caso del oso de nubes, la figura desaparecerá en pocos segundos, en el caso de las estrellas, la figura tardará miles o millones de años en desaparecer. Lo que observamos es solo un instante que dura milenios.

LAS CONSTELACIONES

Cada cultura y cada pueblo de la antigüedad plasmó en el cielo sus mitos, religiones, esperanzas y miedos. A esas agrupaciones de estrellas se les llama constelaciones.

Por influencia de la cultura greco-latina, sus constelaciones han trascendido en el tiempo. Después, durante siglos, los astrónomos crearon nuevas constelaciones, a veces en honor a sus monarcas. Por lo que en un reino unas estrellas formaban una constelación y en otro reino esas estrellas formaban otra o varias constelaciones más. No había orden en la observación del cielo.

Algunas constelaciones y los límites de cada constelación. | Gráfico: Cartes du Ciel

En 1928, la naciente Unión Astronómica Internacional, designó a Eugene Joseph Delporte para ordenar nuestra forma de ver el cielo. Delporte mantuvo las 48 constelaciones originales de Ptolomeo, eliminó las poco utilizadas y las que honraban a monarcas. Mantuvo varias modernas creadas en los siglos XVI a XVIII, cuando los navegantes europeos se aventuraron a los mares del sur y vieron estrellas desconocidas para ellos. Al final, nuestra Bóveda Celeste quedó organizada en 88 constelaciones.

Aunque de las constelaciones solo conocemos las figuras formadas con las estrellas más brillantes, el área que pertenece a la constelación es mayor, similar a las fronteras de los países, las ciudades ocupan menos área de la que ocupa toda la nación.

Las 88 constelaciones aparecen en todos los libros de astronomía, no importa en qué país lo compre o en qué idioma esté, son las mismas 88 constelaciones. A menos que un historiador o un arqueoastrónomo desee conocer las constelaciones mayas, aztecas, chinas, persas o de cualquier otra cultura antigua, deberá conseguir un libro específico sobre las constelaciones de esa cultura.

LOS ASTERISMOS

Al igual que las constelaciones, los asterismos son figuras formadas por los humanos con las estrellas del cielo, pero no son oficiales, y solo sirven para el deleite de los astrónomos aficionados.

Los asterismos pueden formarse con estrellas de varias constelaciones, como el Diamante de Virgo o el Triángulo de Verano.

Otros asterismos comprenden a las estrellas más brillante de una constelación, como la figura del cucharón, carretilla o cazo en la constelación de la Osa Mayor o la Cruz del Norte en la constelación del Cisne.

Otros asterismos son las figuras bien reconocidas de una constelación, como la W de Cassiopeia o el gancho del Escorpión.

Y otras más son las antiguas constelaciones hoy en desuso, como la desaparecida constelación Felis (El Gato).





La constelación de la Osa Mayor es más grande que el asterismo del cazo, dentro de la Osa Mayor. | Gráfico Germán Martínez Gordillo

Los asterismos se forman con las estrellas más brillantes y a veces son las únicas estrellas que vemos desde las ciudades, a causa de la contaminación lumínica. Como la estrella Vega de la constelación de la Lira, Deneb del Cisne y Altair del Águila, que forman el asterismo el Triángulo de Verano y aunque no podamos ver todas las estrellas de cada constelación, las tres brillantes estrellas nos ayudan a orientarnos en el cielo nocturno. Los asterismos nos sirven de guía estelar.

Existen muchos asterismos, algunos populares y otros pocos conocidos. Cada quien puede crear el suyo, debe ser una figura fácil de reconocer y fácil de recordar, y quién sabe, bien podría volverse popular entre los astrónomos aficionados. german@astropuebla.org

Los asterismos: El Triángulo de Verano y la Cruz del Norte. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo