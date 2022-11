La nave Orion de Artemis I celebra su acercamiento a la Luna con esta foto

Artemis I continúa superando los obstáculos y este lunes la cápsula Orion de la NASA pasó a unos 130 kilómetros de la superficie lunar, un paso importante para la misión que pretende regresar al hombre a la Luna.

La nave espacial realizó el encendido de sobrevuelo motorizado de salida a las 7.44, una de las dos maniobras necesarias para ingresar a la lejana órbita retrógrada de la Luna.

Puedes leer también: No solamente es la Luna: las impresionantes imágenes que Artemis I captó de la Tierra

En esos momentos, Orion, sobrevolando la Luna, estaba a 370 mil kilómetros de la Tierra, por lo que decidió celebrar y capturar la impactante vista que tenía y que ahora todos pueden admirar.

Earthset. 🌎@NASA_Orion captured this shot of Earth “setting” while the spacecraft passed close to the Moon. Nearly 270,000 miles (430,000 km) away, #Artemis I will soon surpass Apollo 13’s record-setting distance from Earth in a spacecraft designed to carry astronauts. pic.twitter.com/lvDS7nGPRo — NASA (@NASA) November 21, 2022

Este sobrevuelo fue lo más cerca que la cápsula estará de la Luna antes de entrar a una órbita retrógrada, es decir, rodeará a nuestro satélite natural en la dirección opuesta a la que éste viaja alrededor de la Tierra.

Luego de esto, Orion viajará a unos 64 mil 400 kilómetros más allá del otro lado de la Luna y si lo lográ será lo más lejos que una nave que pretende llevar al humano al astro ha viajado.

Ciencia Telescopio James Webb captura las dos galaxias más antiguas y nunca antes vistas (FOTOS)

El objetivo general del programa Artemis I de la NASA es devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo y establecer una base allí para la investigación que pretende ir más lejos, o sea, Marte.

La última misión de la agencia espacial en la que sus astronautas pisaron la Luna se remonta a Apolo 17, que se llevó a cabo entre el 7 y el 19 de diciembre de 1972.

Durante los 42 días de misión, se busca poner a prueba el cohete SLS (siglas en inglés de Sistema de Lanzamiento Espacial), el cual está potenciado con cuatro motores RS-25 y dos propulsores adjuntos, unas características que le ofrecen un 15 por ciento más de potencia que el cohete Saturn usado en las misiones Apolo.

De igual forma, se medirán las capacidades de la nave Orión, en la que pueden caber hasta cuatro tripulantes, uno más que la Apolo, y con reservas de agua y oxígeno que le permitirían unos 20 días de viaje independiente.