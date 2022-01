Descubren misteriosa huella de carbono en Marte; ¿qué dice del planeta rojo?

Después de analizar muestras de roca en polvo recolectadas de la superficie de Marte por el rover Curiosity de la NASA, los científicos han anunciado que varias de las muestras son ricas en un tipo de carbono que en la Tierra está asociado con procesos biológicos.

Si bien el hallazgo es intrigante, no necesariamente implica la existencia de vida en Marte en la antigüedad, ya que los científicos aún no han encontrado pruebas concluyentes de presencia biologica antigua o actual allí, como formaciones de rocas sedimentarias producidas por bacterias antiguas o una diversidad de compuestos orgánicos complejos.

“Estamos encontrando cosas en Marte que son tentadoramente interesantes, pero realmente necesitaríamos más evidencias para sostener que hemos identificado vida”, dijo Paul Mahaffy, quien trabajó como investigador principal del laboratorio de química Análisis de muestras en Marte (SAM, por sus siglas en inglés), a bordo del Curiosity, hasta que se retiró del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, en diciembre de 2021.

“Así que estamos viendo qué más podría haber causado la huella de carbono que estamos viendo, si no es la vida”.

En un informe de sus hallazgos, que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences el 18 de enero, los científicos de Curiosity ofrecen varias explicaciones para las inusuales muestras de carbono que detectaron. Sus hipótesis se relacionan en parte con las firmas de carbono en la Tierra, pero los científicos advierten que los dos planetas son tan diferentes que no pueden sacar conclusiones definitivas basadas en ejemplos de la Tierra.

“Lo más difícil es dejar de lado la Tierra y ese sesgo que tenemos, y realmente tratar de adentrarnos en los fundamentos de la química, la física y los procesos ambientales en Marte”, dijo la astrobióloga de Goddard Jennifer L. Eigenbrode, quien participó en el estudio del carbono. Anteriormente, Eigenbrode dirigió un equipo internacional de científicos de Curiosity en la detección de innumerables moléculas orgánicas, que contienen carbono, en la superficie marciana.

“Necesitamos abrir nuestras mentes”, dijo Eigenbrode, “y eso es lo que hace este documento”.

La explicación biológica que los científicos de Curiosity presentan en su artículo está inspirada en la vida terrestre. Se trata de bacterias antiguas en la superficie que habrían producido una firma de carbono única al liberar metano a la atmósfera, donde la luz ultravioleta habría convertido ese gas en moléculas más grandes y complejas.

Estas nuevas moléculas se habrían precipitado hasta la superficie y ahora podrían conservarse con su distintiva firma de carbono en las rocas marcianas.

Otras dos hipótesis ofrecen explicaciones no biológicas:

Una sugiere que la firma de carbono podría haber resultado de la interacción de la luz ultravioleta con el gas de dióxido de carbono en la atmósfera marciana, produciendo nuevas moléculas que contienen carbono que se habrían asentado en la superficie.

Y la otra especula que el carbono podría resultar de un raro evento de hace cientos de millones de años, cuando el sistema solar pasó a través de una nube molecular gigante rica en el tipo de carbono detectado.

“Las tres explicaciones se ajustan a los datos”, dijo Christopher House, un científico de Curiosity en la sede en Penn State que dirigió el estudio del carbono. “Simplemente necesitamos más datos para descartar”.