NASA evalúa misión a Venus tras reciente descubrimiento sobre posible indicio de vida

La NASA está considerando aprobar para abril hasta dos misiones científicas planetarias de las cuatro propuestas que están bajo revisión, incluida una a Venus que, según los científicos involucrados en el proyecto, podría ayudar a determinar si ese planeta alberga vida.

Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, reveló el lunes el Observatorio Europeo Austral (ESO).

La agencia espacial estadounidense preseleccionó en febrero cuatro proyectos de misiones que ahora están siendo revisados por un panel. Dos de ellos involucrarían sondas robóticas a Venus, y uno de estos, llamado DAVINCI+, enviaría una sonda a la atmósfera del planeta.

"Davinci es el (proyecto) más lógico para elegir si estás motivado en parte por querer hacer un seguimiento de esto, porque la forma de hacer un seguimiento es ir allí y ver lo que sucede en la atmósfera", dijo a Reuters David Grinspoon, un astrobiólogo que trabaja sobre la propuesta DAVINCI+.

Las otras tres propuestas son IVO, una misión a la luna volcánicamente activa Io de Júpiter; Trident, un viaje de sobrevuelo para mapear Tritón, la luna helada de Neptuno; y VERITAS, la segunda de las misiones propuestas a Venus que se centrarían en comprender la historia geológica del planeta.

La NASA ha dicho que puede elegir una o dos de las misiones.

A la luz de los hallazgos del lunes, el administrador de la NASA Jim Bridenstine dijo que es "el momento de priorizar Venus". En un comunicado, señaló que el proceso de selección para las nuevas misiones potenciales será difícil pero "justo e imparcial".

An intriguing paper about chemistry on Venus was published today. @NASA was not involved in the research & cannot comment directly on the findings; however, we trust in the scientific peer review process & look forward to the robust discussion that will follow its publication.

