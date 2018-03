NASA-Juno revela video de Júpiter donde se ve ¿un fantasma?

Madrid.- La NASA ha dado a conocer una animación a partir de dos imágenes captadas por la nave espacial Juno durante su décimo acercamiento a Júpiter, que se produjo el 16 de diciembre de 2017, en las que parece revelar la existencia de un 'fantasma'.

Con un lapso de tiempo de dos imágenes en color real tomadas con una separación de 12 minutos, la animación captura claramente el movimiento de tormentas en el hemisferio sur del gigante gaseoso.



En el momento de captar las imágenes, Juno se encontraba a unos 13.604 kilómetros --cuando tomó la primera foto--, y a 30.970 kilómetros --en el momento de la segunda instantánea--, desde la parte superior de las nubes sobre el planeta, con las imágenes centradas en las latitudes meridionales de 27.96 grados y 49.1 grados.

This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 23 de marzo de 2018

En concreto, la animación revela el movimiento ciclónico denominado por los científicos 'Fantasma STB', una gran característica alargada en el cinturón templado del sur de Júpiter. Esta característica se alarga en la dirección este-oeste y se encuentra cerca del centro en estas imágenes.



El científico ciudadano Björn Jónsson fue quien procesó la imagen usando datos de la cámara JunoCam. La animación puede apreciarse en la web de la NASA aquí.