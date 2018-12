Nave espacial InSight toma su primera selfie en Marte

Como si fuera un humano, la nave InSight de la NASA se tomó su primera selfie. Este equipo aterrizó desde el pasado 26 de noviembre en Marte, registrando su primer sonido del viento y, en las últimas horas, su primera fotografía en la superficie del planeta rojo.

Los vientos alcanzaron entre los 18 y 25 kilómetros por hora, mientras la estampa fotográfica está formada por un mosaico de 11 imágenes que capturó la cámara instalada en un brazo robótico de la nave. En el retrato se aprecia el panel solar del módulo de aterrizaje y los instrumentos científicos que se usarán para realizar el primer estudio del interior de Marte.

First #selfie! I’m feeling healthy, energized and whole. This is me on #Mars. https://t.co/JJzFgSgh9q pic.twitter.com/wSN2OycHNO — NASA InSight (@NASAInSight) 11 de diciembre de 2018

La acción es similar a la ocupada por la NASA durante la misión Curiosity Rover (lanzaron un equipo al espacio en noviembre del 2011) donde se tomaron varias imágenes superpuestas y luego se unieron. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en las siguientes semanas, los responsables de la misión determinarán cómo colocarán los instrumentos de la nave espacial para dar inicio a la exploración.

ICYMI: I've been feeling the Martian breeze on my solar panels. Listen to this calm and definitely otherworldly audio I’ve picked up.

🎼 The plains are alive with the #SoundsOfMars! 🎼



🔊: https://t.co/ieLeg8gmIw — NASA InSight (@NASAInSight) 7 de diciembre de 2018

El brazo robótico, ocupado para captar la primer selfie en Marte, será el encargado de ubicar el sismómetro y la sonda de flujo de calor en un terreno nivelado, ya que ambos funcionan mejor en este tipo de área y los ingenieros quieren evitar colocarlos en rocas de más de media pulgada.

